Przypomnijmy, że Krystian Ochman w finale Eurowizji dzięki głosom widzów i jurorów w generalnej klasyfikacji zajął 12. miejsce. Zwycięzcą konkursu została Kalush Orchestra z Ukrainy z piosenką "Stefania".

Po opublikowaniu szczegółowych wyników wśród polskich internautów zapanowało spore oburzenie w związku z faktem, że 22-letni Polak otrzymał maksymalną liczbę punktów od widzów z Ukrainy (12), a zero od ukraińskiego jury.



Do sprawy postanowiła odnieść się w mediach społecznościowych wokalistka Irina Fedyszyn, która była jedną z ukraińskich jurorek.



"Sytuacja z Polską nie jest przyjemna nie tylko dla Was, ale i dla mnie. A gdybym była po stronie głosowania publiczności, byłabym tak samo wkurzona. Bo mimo tego, że Eurowizja to wciąż apolityczny konkurs, to trudno to pominąć, gdy wasz kraj jest w stanie wojny, a największą pomocną dłonią jest Polska. Kiedy zobaczyłam takie efekty - dla mnie też to był szok" - napisała.

"Żaden członek jury nie wiedział, ile punktów komu przyznano, bo każdy w formularzu zaznaczył swoje punkty samodzielnie i nie ma prawa o tym dyskutować, bo jest to legalnie rejestrowane pod nadzorem notariusza i ścigane. Następnie wszystkie punkty są sumowane przez organizatorów w liczbach" - tłumaczy Irina Fedyszyn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2023 odbędzie się w Polsce? Zaskakujący pomysł! Interia.tv

"Dlatego pomimo tego, że twoje głosy nie mogą być upublicznione i możesz zostać za to ukarany grzywną, podrzucam zdjęcie mojej ankiety, na której widać, ile punktów Polska otrzymała ode mnie osobiście. Jak to się stało, że Polska zdobyła 0 punktów??? Nie znam odpowiedzi na to pytanie..." - podkreśla śpiewająca jurorka.

Obserwatorzy zwrócili uwagę, że na zdjęciu karty przy Polsce widać 10, jednak zgodnie z regulaminem nie jest to liczba punktów przyznawana przez jurorów. W ten sposób wskazują oni pozycję poszczególnych propozycji. Później indywidualne rankingi są łączone wg specjalnego algorytmu i przeliczane na punkty w skali eurowizyjnej.

"Jesteśmy szczerze wdzięczni polskiemu rządowi i ludziom za wszystko, co dla nas robią: udzielają schronienia kobietom i dzieciom, przekazują niewiarygodnie dużo pomocy humanitarnej i wspierają Ukrainę na wszelkie możliwe sposoby. To jest bezcenne. Przepraszam, że tak się stało. Nie wiem jak głosowali inni, moje punkty dla Polski to 10" - tłumaczy we wpisie Irina Fedyszyn.

Eurowizja: Kim jest Irina Fedyszyn?

Pochodząca ze Lwowa 35-letnia Irina Fedyszyn przyszła na świat w muzycznej rodzinie. Jako 18-latka próbowała swoich sił w krajowych preselekcjach do Eurowizji 2005 (w swoim półfinale zajęła drugie miejsce i nie awansowała do finałów). Wówczas reprezentantem Ukrainy została grupa GreenJolly z piosenką "Razom nas bahato".

W 2018 r. próbowała swoich sił w ósmej edycji programu "Голос країни" (ukraińska wersja formatu "The Voice"). Z kolei na początku 2021 r. zaprezentowała się w "The Masked Singer Ukraine" (była schowana pod maską pawia).



Jej piosenki zbierają po kilka-kilkanaście mln odsłon, a do największych przebojów należą "Ти тільки мій", "Як я тебе люблю", "РОМАН" i "Обійми". Ponad 4,5 mln odtworzeń zanotowała piosenka "Розстріляна весна" (Rozstrzelana wiosna) opowiadająca o masakrze cywili w Buczy.



Wideo Розстріляна весна - БУЧА (Ірина Федишин)