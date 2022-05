Krystian Ochman w Turynie zaprezentuje się z piosenką "River". Polak w drugim półfinale Eurowizji wystąpi jako 14.

- Jest pełna ekscytacja, jest też napięcie, dyscyplina, dobre i pozytywne wibracje - tak nastroje w naszej ekipie opisuje Maja Frybes.

Szefowa polskiej delegacji w rozmowie z Interią zdradziła, jak wyglądają ostatnie przygotowania Krystiana.

- Krystian odpoczywa, nie daje dziś żadnych wywiadów. Rozśpiewuje się, owoce je, ma pomarańcze, ma miód i herbatę od nas.

- Wiedział wcześniej, co go czeka, ale dopiero jak tu przyjechał na miejsce, to zrozumiał, że jest ciężko. Że to nie jest tak, wejdzie, wyjdzie i zaśpiewa. Nie spodziewał się tej otoczki, ale świetnie sobie z tym radzi - ujawnia nam Maja Frybes.



Bukmacherzy twierdzą, że Polak bezproblemowo awansuje do finału konkursu, a i tam może sporo namieszać. Ochman ma skończyć w pierwszej dziesiątce finałowej stawki.



Kto wygra Eurowizję?

Wśród faworytów do zwycięstwa Eurowizji, oprócz Polaka wymienia się też reprezentantów: Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii, Norwegii oraz Grecji.



Łukasz Smardzewski, Turyn