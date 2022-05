Za nami pierwszy półfinał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie. W czwartek, 12 maja, do rywalizacji stanie reprezentujący Polskę Krystian Ochman z utworem "River". Polak ma 16 konkurentów, m.in. z Finlandii (popularna także nad Wisłą grupa The Rasmus), Izraela, Cypru, Rumunii, Belgii, Szwecji czy Australii. Do finału zakwalifikuje się 10 najlepiej ocenionych.

Polak zaliczany jest do grona ścisłych faworytów całego konkursu, dlatego występowi Ochmana towarzyszą gorące emocje. Po próbie generalnej 11 maja jego szanse przejścia do finału są oceniane jako bardzo wysokie.

Eurowizja 2022: kim jest Sheldon Riley, reprezentant Australii? Co zaśpiewa?

Jednym z konkurentów naszego reprezentanta będzie Sheldon Riley. 23-latek z Australii rozpoczął karierę w australijskiej wersji "The Voice", ale próbował swych sił także w amerykańskim "Mam talent".

W programie "The Voice" odniósł sukces - zajął 3. miejsce. Wokalista wykona utwór "Not The Same", który jest autobiograficznym utworem. Opowiada on o zmaganiach Riley'a z zespołem Aspergera i wykluczeniem, które go przez to spotkało. Tematyka dotyka też braku tolerancji dla innych ludzi - różniących się wyznaniem, pochodzeniem, kolorem skóry czy orientacją seksualną.'

Wideo Sheldon Riley - Not The Same - Australia 🇦🇺 - Official Music Video - Eurovision 2022

"'Not The Same' to historia, o której nigdy nie pomyślałem, że będę w stanie ją opowiedzieć. Napisana ze wspomnień dziecka, u którego w wieku 6 lat zdiagnozowano zespół Aspergera, który dorastał w mieszkaniach komunalnych, przenosząc się co chwilę, nieświadomy swojej seksualności, w głęboko wierzącej rodzinie" - mówi o piosence Sheldon.

Artysta wierzy w poszanowanie różnorodności: "Niezależnie od płci, orientacji seksualnej, rasy, statusu społecznego, koloru skóry, wieku czy wzrostu. Nie jesteś taki sam jak wszyscy, ale jednocześnie nie jesteś w tym samotny"

Eurowizja 2022: strój Sheldona Riley'a waży... 40 kilogramów!

Jego sceniczny wizerunek przyciąga, a artysta zawsze dba o to, by każdą kreacją zapaść w pamięci publiczności. Nie inaczej będzie podczas czwartkowego półfinału, na który przygotował wyjątkową kreację.

Strój, jak mówi, przygotował sobie sam - aż pięć lat temu! W skład kostiumu wchodzą setki (lub tysiące) kryształów i piór. Przy jego szyciu współpracowało 27 osób, a w efekcie robiące wrażenie wdzianko waży aż 40 kilogramów.