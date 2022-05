Eurowizja 2022. S10 - reprezentantka Holandii. Kim jest?

S10 tak naprawdę nazywa się Stien den Hollander i jest 21-letnią wokalistką, reprezentującą Holandię na 66. Konkursie Piosenki Eurowizji. Karierę muzyczną rozpoczęła już w 2016 roku, a w 2019 roku wydała album studyjny. S10 wykonuje muzykę z gatunków nederhop, alt-pop i emo rap.

Eurowizja 2022. O czym jest utwór "De diepte"?

"De Diepte" dosłownie oznacza "głębię". Tekst utworu jest bardzo mroczny, a jego uzasadnienie możemy znaleźć w przeszłości samej wokalistki. S10 wychowała się bez biologicznego ojca. W młodości miała problemy psychiczne, cierpiała na depresję. W wieku 14 lat dokonała próby samobójczej, po której trafiła do szpitala psychiatrycznego. W wywiadzie dla eurovision.tv wokalistka przyznała, że utwór to opowieść o jej najbardziej osobistych wspomnieniach:

Reklama

Wideo S10 - De Diepte - Netherlands 🇳🇱 - Official Music Video - Eurovision 2022

"To hołd dla smutku i wspomnień, które nosisz ze sobą. Każdy przeżywa trudne chwile w swoim życiu. To coś, co naprawdę wszystkich łączy i mam nadzieję, że (ludzie) będą czuli się mniej samotni, kiedy (posłuchają) tej piosenki".

Według notowań bukmacherów, Holandia bez trudu zakwalifikuje się do finału. W finale natomiast może liczyć na dziewiąte miejsce. Warto dodać, że są to jedynie przewidywania. Być może holenderska propozycja tak bardzo spodoba się widzom na całym świecie, że S10 powtórzy sukces Duncana Laurence'a z 2019 roku i przeniesie Konkurs Piosenki Eurowizji z Włoch do Holandii!

Eurowizja 2022: Jak w Turynie wypadnie Krystian Ochman? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Eurowizja 2022: Jak w Turynie wypadnie Krystian Ochman? Wygra lub będzie w czołówce 63% Zakończy rywalizację w środku stawki finałowego koncertu 15% Ochman awansuje do finału, ale tam zajmie jedno z końcowych miejsc 9% Odpadnie już w półfinale 13%

głosów: 8369

Hubert Drabik