Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona Eurowizji odbywa się w Turynie na północy Włoch za sprawą wygranej grupy Maneskin w ub.r. Rockowy kwartet podbił Europę utworem "Zitti e buoni" ( posłuchaj! ).

Reprezentująca Albanię Ronela Hajati z piosenką "Sekret" wystąpiła jako pierwsza konkursowa uczestniczka wtorkowego półfinału. Jej występ budził spore kontrowersje - zdaniem niektórych był "zbyt prowokacyjny". Wokalistce towarzyszyli półnadzy tancerze z Włoch, a także jej rodaczka - Klaudia Pepa.

Eurowizja 2022: Ronela Hajati z Albanii rozgrzała scenę w Turynie 1 / 7 Ronela Hajati zaprezentowała piosenkę "Sekret", ale jej wykonanie nie spodobało się widzom na tyle, by awansować do finału. Źródło: East News Autor: MARCO BERTORELLO/AFP/East News udostępnij

Po próbach występ Roneli krytykowano jako "mocno chaotyczny", ale doceniano energię i charyzmę 32-latki. W awans do końca wierzyli także bukmacherzy, którzy dawali jej prawie 70 procent szans. Ostatecznie okazało się, że Hajati nie znalazła się w finale.

Wideo Ronela Hajati - Sekret - LIVE - Albania 🇦🇱 - First Semi-Final - Eurovision 2022

Już po ogłoszeniu wyników Albanka zabrała głos w mediach społecznościowych.

"Nawet gdybym był w finale, byłabym ostatnia! Wiem! Ale ilość miłości, którą otrzymałam, jest ogromna! Wygrałam Eurowizję, bo wygrałam publiczność! A publiczność zawsze ma rację! KOCHAM" - napisała Ronela.

Dodajmy, że jej występ z półfinału ma już ponad 460 tys. odsłon. To drugi najlepszy wynik po głównych faworytach - Kalush Orchestra z Ukrainy (ponad 485 tys.).



Kim jest Ronela Hajati?

Ronela Hajati na reprezentantkę Albanii na Eurowizji wybrana została pod koniec grudnia 2021 roku. Wokalistka wygrała najważniejszą muzyczną imprezę w Albanii - Festivali i Kenges - z piosenką "Sekret".

32-letnia reprezentantka Albanii urodziła się w Tiranie, a jej ojcem był dziennikarz Marash Hajati. Muzyką Ronela interesował się od najmłodszych lat, już w trakcie profesjonalnej kariery, występowała na najważniejszych imprezach w kraju.

Popularność przyniosła jej piosenka "Mala Gata" z 2013 roku. Od tamtego czasu to jedna z najpopularniejszych wokalistek w kraju. Jednak nadal czeka na wydanie debiutanckiego albumu. Ten ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Eurowizja 2022 - kto awansował do finału?

Wydarzenie prowadzili włoska wokalistka Laura Pausini, wokalista Mika oraz Alessandro Catellan, prezenter włoskiej telewizji, który w latach 2011-2020 prowadził tamtejszą wersję programu "The X Factor". W TVP widowisko komentowali Marek Sierocki oraz Aleksander Sikora.

Awans do finału wywalczyli reprezentanci Szwajcarii, Armenii, Islandii, Litwy, Portugalii, Norwegii, Ukrainy, Grecji, Mołdawii i Holandii. Niespodzianką jest m.in. nieobecność Albanii, a także fakt, że w gronie 10 najlepszych znaleźli się Marius Bear (Szwajcaria), Monika Liu (Litwa) i Systur (Islandia), na których nie wskazywali bukmacherzy.

O awansie do finału (po 10 najlepszych wykonawców z każdego półfinału) decydują punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów. Jurorzy będą oceniać występy wszystkich tegorocznych uczestników dokładnie na 24 godziny wcześniej niż widzowie. Próby jurorskie, podczas których członkowie jury wystawiają swoje oceny odbyły się w poniedziałek (do pierwszego półfinału), a w środę odbędą się do drugiego półfinału.

W drugim półfinale pojawi się reprezentant Polski Krystian Ochman z piosenką "River". Finał festiwalu odbędzie się 14 maja.