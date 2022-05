Jak przekazała Interii polska delegacja, w występie Krystiana Ochmana będzie kilka zmian, głównie dotyczących ujęć kamer czy koloru wizualizacji. 22-latek ma też mieć więcej kontaktu wzrokowego z widzem. Polska nadal wymieniana jest w gronie faworytów do zwycięstwa. Kto zdaniem fanów Eurowizji ma największe szanse na Grand Prix? Pytaliśmy o to w Turynie.

- Jesteśmy z Austrii a nasi faworyci to... Włochy, ale myślę, że ze względów politycznych wygra Ukraina. Mam taką nadzieję. Także w brzmieniu ta piosenka jest bardzo dobra. Mam nadzieję, że widzowie wesprą w ten sposób Ukrainę. Poza tym Hiszpania ma też duże szanse - komentują fani z Austrii.

Reklama

Kibice z Francji dodają: "Wspieramy Francję, ale myślę, że wygra Ukraina. Byłoby to bardziej polityczne zwycięstwo niż ze względu na piosenkę. Myślę, że ze względu na to, co się tam dzieje, ludzie będą chcieli w ten sposób wesprzeć Ukrainę. Mi nie przeszkadza, jeśli oni wygrają".

Wśród faworytów fani wymieniają także Serbię, Szwecję, Armenię czy Norwegię. A co widzowie z innych krajów sądzą o polskiej piosence?

- Od samego początku lubię tą piosenkę, Krystian ma naprawdę świetny głos. Także prezentacja na scenie mi się podoba. Jest taka mroczna, trochę tajemnicza. Jedyne czego nie rozumiem, to efekty świetlne i trzęsący się obraz. Nie wiem czemu polska delegacja to wybrała. Myślę jednak, że Ochman będzie w pierwszej dziesiątce, ma duży potencjał. W tym roku naprawdę trudno przewidzieć zwycięzcę i może właśnie będzie to Polska. To obok reprezentanta Wielkiej Brytanii najlepszy wokalistka w konkursie - mówi przyjezdny z Serbii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Finał Eurowizji. Wśród Polaków faworyt jest jeden INTERIA.PL

"Krystian jest bardzo przystojny. I to bardzo dobra piosenka. Myślę, że także ma szansę na zwycięstwo, "Lubię polską piosenkę, ale nie podoba mi się jej interpretacja. Na scenie za dużo się dzieje, ale piosenka jest naprawdę bardzo dobra", "Ale polska piosenka może być jedną z najlepszych. Może w pierwszej dziesiątce" - tego typu opinie powtarzają się bardzo często.

Jak dowiedziała się nasza delegacja, obecnie Krystian Ochman koncentruje się na występie i przed koncertem finałowym nie będzie już udzielał wywiadów.

Łukasz Smardzewski, Turyn