Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona Eurowizji odbywa się w Turynie na północy Włoch za sprawą wygranej grupy Maneskin w ub.r. Rockowy kwartet podbił Europę utworem "Zitti e buoni".



Eurowizja 2022 - gdzie oglądać?

Pierwszy półfinał z udziałem 17 państw rozpocznie się o we wtorek godz. 21:00. Podczas tego koncertu miał wystąpić również reprezentant Rosji, ale ten kraj został usunięty z konkursu po inwazji na Ukrainę.



Transmisja obu półfinałów i finału będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Polonia i eurovision.tv. Wydarzenie poprowadzą włoska wokalistka Laura Pausini, wokalista Mika oraz Alessandro Catellan, prezenter włoskiej telewizji, który w latach 2011-2020 prowadził tamtejszą wersję programu "The X Factor". W TVP widowisko komentować będą Marek Sierocki oraz Aleksander Sikora.



Gościnnie podczas pierwszego półfinału wystąpią m.in. Diodato (niedoszły reprezentant Włoch na Eurowizję 2020, którą odwołano z powodu pandemii koronawirusa), Dardust (współtwórca i producent przeboju "Soldi", z którym Mahmood zajął drugie miejsce na Eurowizji 2019), Benny Benassi oraz Sophie & The Giants.

Widzowie będą mogli zobaczyć przynajmniej dwójkę wykonawców zaliczanych do faworytów całego konkursu - ukraińską grupę Kalush Orchestra ("Stefania") i reprezentującą Grecję wokalistkę Amandę Tenfjord ("Die Together"). Co ciekawe, 25-latka na świat przyszła w Norwegii (jej matka pochodzi z Norwegii, ojciec jest Grekiem). Dzieciństwo spędziła w Grecji, a później razem z rodziną wróciła do wioski Tennfjord w zachodniej Norwegii.

Obecność Kalush Orchestra w Turynie nie była przesądzona po inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił bowiem zakaz wyjazd z kraju mężczyzn w wieku 16-60 lat. Ostatecznie muzycy uzyskali specjalną zgodę.

Podczas trwającej wojny MC Kilimmen był członkiem sił samoobrony w okolicach Kijowa, a lider Ołeh Psiuk zorganizował zespół wolontariuszy pomagający dostarczać leki potrzebującym i ewakuować ludność z obszarów ogarniętych wojną. Z kolei na kilka dni przed występem okazało się, że do Turynu nie dotrze śpiewający w chórkach Dzhonni Dyvnyy - zastąpił go Sasha Tab (Oleksandr Slobodianyk), który jako członek Salto Nazad brał udział w ukraińskich preselekcjach do Eurowizji 2017.



O awansie do finału (po 10 najlepszych wykonawców z każdego półfinału) decydują punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów. Jurorzy będą oceniać występy wszystkich tegorocznych uczestników dokładnie na 24 godziny wcześniej niż widzowie. Próby jurorskie, podczas których członkowie jury wystawiają swoje oceny odbędą się kolejno w poniedziałek i środę.

Eurowizja 2022 - uczestnicy pierwszego półfinału w kolejności występowania:

1. Ronela Hajati (Albania) - "Sekret"

2. Citi Zēni (Łotwa) - "Eat Your Salad"

3. Monika Liu (Litwa) - "Sentimentai"

4. Marius Bear (Szwajcaria) - "Boys Do Cry"

5. LPS (Słowenia) - "Disko"

6. Kalush Orchestra (Ukraina) - "Stefania"

7. Intelligent Music Project (Bułgaria) - "Intention"

8. S10 (Holandia) - "De Diepte"

9. Zdob şi Zdub & Advahov Brothers (Mołdawia) - "Trenulețul"

10. MARO (Portugalia) - "Saudade, Saudade"

11. Mia Dimšić (Chorwacja) - "Guilty Pleasure"

12. REDDI (Dania) - "The Show"

13. LUM!X feat. Pia Maria (Austria) - "Halo"

14. Systur (Islandia) - "Með Hækkandi Sól"

15. Amanda Georgiadi Tenfjord (Grecja) - "Die Together"

16. Subwoolfer (Norwegia) - "Give That Wolf A Banana"

17. Rosa Linn (Armenia) - "Snap".

W drugim półfinale pojawi się reprezentant Polski Krystian Ochman z piosenką "River". Finał festiwalu odbędzie się 14 maja.