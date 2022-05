Eurowizja organizowana jest już po raz 66.! W tym roku konkurs odbędzie się w Turynie, we Włoszech - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25. Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

W drugim półfinale pojawi się reprezentant Polski Krystian Ochman z piosenką "River". Finał festiwalu odbędzie się 14 maja.



Koncerty w Turynie poprowadzą Laura Pausini, Alessandro Cattelan i Mika. Wcześniej spekulowano, że w tej roli może się pojawić włoska wokalistka, aktorka i tancerka Raffaella Carrà, ale te pogłoski przerwała jej śmierć w lipcu 2021 r.

Eurowizja 2022 - kim jest Laura Pausini?

47-letnia włoska wokalistka ma na koncie ponad 70 mln sprzedanych płyt, choć nigdy tak naprawdę nie podbiła anglojęzycznego rynku.

W dorobku ma takie wyróżnienia, jak m.in. nagrodę Grammy (2006 r.; była pierwszą Włoszką z tą statuetką), cztery Latin Grammy i sześć statuetek World Music Awards, a także wygraną na festiwalu San Remo z piosenką "La solitudine" (1993), od której na dobre zaczęła się jej kariera.



Jesienią 2020 r. wypuściła piosenkę "Io Si (Seen)", którą nagrała w pięciu wersjach językowych. Razem z Pausini współautorami utworu są Amerykanka Diane Warren (jej przeboje wykonywali m.in. Cher, Celine Dion, Aerosmith, Ace Of Base, Toni Braxton i Beyonce) i włoski kompozytor i wokalista Niccolò Agliardi. Utwór powstał na potrzeby filmu Netflixa "Życie przed sobą" Edoarda Pontiego.

W teledysku "Io Si (Seen)" pojawiła się włoska legenda kina Sophia Loren, która zagrała jedną z głównych ról w filmie "Życie przed sobą".

Nagranie przyniosło Pausini Złoty Glob dla najlepszej piosenki, a także nominację do Oscara.



Eurowizja 2022 - kim jest Alessandro Cattelan?

Alessandro Cattelan to 41-letni prezenter włoskiej telewizji, który w latach 2011-2020 prowadził tamtejszą wersję programu "The X Factor".

Cattelan w latach 2014-2020 prowadził także talk show "E poi c’è Cattelan", w którym przeprowadzał wywiady z gwiazdami takimi jak m.in. Robbie Williams, Natalie Imbruglia i Ed Sheeran.

Prezenter wystąpił także w programie dokumentalnym "One Simple Question" ("Una Semplice Domanda"), wyprodukowanym przez Netflix. Cattelan spotkał się w nim choćby z reżyserem Paolo Sorrentino, czy piłkarzem Gianluca Vialli. Program swoją premierę miał w marcu 2022 roku.

Eurowizja 2022 - kim jest Mika?

Michael Holbrook Penniman przyszedł na świat w 1983 r. w nękanym wojną Libanie. Wkrótce, wraz z rodziną, przeniósł się z Bejrutu do Paryża, a następnie do Londynu.

Migrując z miasta do miast i z kraju do kraju, nie mógł znaleźć sobie miejsca w szkole, zatem ucieczką stała się muzyka. Jak sam mówi, już jako 9-latek wiedział, że będzie pisał piosenki. Tworząc swoje utwory chciał po prostu przekazać innym prawdę o życiu.

Początkowo tworzenie muzyki było jedynie zabawą, jednak z czasem Mika postanowił potraktować to profesjonalnie. Jego debiutancki album "Life In Cartoon Motion" ukazał się w 2007 roku. Płyta rozeszła się w ponad 10 milionach egzemplarzy na całym świecie, a radiostacje podbijały utwory "Grace Kelly" i "Relax, Take It Easy".

W 2013 r. zadebiutował jako jeden z jurorów włoskiej edycji "The X Factor" (był pierwszym zagranicznym trenerem we włoskim show). Później pojawił się jeszcze w siódmej, ósmej i dziewiątej odsłonie. Ponownie powrócił do programu w 2020 r. (14 i 15 seria). Z kolei w latach 2016-2017 w telewizji Rai 2 miał swój program "Stasera casa Mika", w którym gościł włoskich muzyków, aktorów i innych ludzi ze świata kultury, a także zagraniczne gwiazdy (Sting, Kylie Minogue, LP, Dita Von Teese).

