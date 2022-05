Eurowizja organizowana jest już po raz 66.! W tym roku konkurs odbędzie się w Turynie, we Włoszech - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25. Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman poleciał na Eurowizję. Co powiedział Interii? INTERIA.PL

Krystian Ochman oficjalnie do walki o zwycięstwo w Eurowizji stanie podczas drugiego półfinału - 12 maja.

Reprezentujący Polskę Krystian Ochman z utworem "River" (posłuchaj!) o awans powalczy z szesnastoma innymi artystami, m.in. z Finlandii (popularna także nad Wisłą grupa The Rasmus - posłuchaj!), Izraela, Cypru, Rumunii, Belgii, Szwecji czy Australii.

Zobacz fragment próby Krystiana Ochmana przed półfinałem Eurowizji:

Wideo Ochman - River - Exclusive Rehearsal Clip - Poland 🇵🇱 - Eurovision 2022

Eurowizja 2022 oficjalnie rozpoczęta

8 maja Reggia di Venaria Reale odbyło się oficjalne otwarcie konkursu Eurowizji.

Na turkusowym dywanie zaprezentowały się delegacje z wszystkich krajów uczestniczących w konkursie.

Imprezę poprowadzili Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico, Laura Carusino oraz Mario Acampa.

Instagram Post

Niektórzy artyści próbowali swoich sił w włoskich piosenkach w trakcie otwarcia. Reprezentujący Azerbejdżan Nadir Rustamli, zaśpiewał przebój Andrei Bochellego.

Reprezentujący Mołdawię Zdob şi Zdub & Advahov Brothers na turkusowy dywan weszli z instrumentami - gitarą, skrzypcami i akordeonem.



Krystian Ochman na turkusowym dywanie

Krystian Ochman na turkusowym dywanie w towarzystwie czterech towarzyszek z zasłoniętymi głowami, co zostało zauważone przez prowadzących.

"To nie była moja decyzja. One są piękne, ale chcieliśmy podejść do tego nieco bardziej kreatywnie" - powiedział wokalista.

Carolina Di Domenico zapytała towarzyszki Ochmana, czy czują się komfortowo, ale te potwierdziły.

Eurowizja 2022: Kto brylował na turkusowym dywanie? 1 / 11 Kalush Orchestra, to reprezentanci Ukrainy. Muzycy otrzymali zgodę na opuszczenie swojego kraju mimo trwającej w nim wojny. Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage udostępnij

Krystian Ochman zapytany też został o to, czy ma jakiś szczęśliwy talizman ze sobą.

"Mam pierścień od mojej babci. Nie jestem zbyt przesądny, ale cieszę się, że dostałem coś od niej" - odpowiedział.

"Wielu artystów opuszcza Europę i ruszają robić karierę do Stanów - ty zrobiłeś odwrotnie. Czemu?" - zapytał Gabriele Corsi.

"Musiałem się skupić przede wszystkim na nauce. Absolutnie tego nie żałuję" - odpowiedział autor "River".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman opowiedział o debiutanckiej płycie Newseria Lifestyle