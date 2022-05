12 maja w serwisach muzycznych ukazała się niezapowiedziana, anglojęzyczna EP-ka Ochmana zawierająca cztery piosenki.

Znalazł się na niej eurowizyjny "River", dwa zupełnie premierowe utwory ("Storyline" oraz "Overthinking") oraz pierwszy singel "Światłocienie" w języku angielskim.

Warto dodać, że tego samego dnia wokalista zaśpiewa w drugim półfinale na Eurowizji 2022 w Turynie i powalczy o miejsce w finale, który odbędzie się już 14 maja.

Wideo Ochman - Storyline

Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" oraz 58. KFPP w Opolu, wnuk słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Jak sam mówi, po ostatnim roku lista nominacji i nagród przeszła jego najśmielsze oczekiwania - wygrał krajowe preselekcje i reprezentuje Polskę na Eurowizji 2022, zdobył Wiktora za 2021 rok w kategorii "Odkrycie roku", został nominowany do Odkryć Empiku 2021 w kategorii Muzyka, a dodatkowo uzyskał dwie nominacje do Fryderyków w kategoriach "Album Roku Pop" oraz "Fonograficzny Debiut Roku".

Wideo Ochman - Overthinking

Jego debiutancki album ukazał się 19 listopada 2021 roku. To właśnie z niego pochodzą takie single jak "Światłocienie", "Wielkie tytuły", "Wspomnienie" czy "Prometeusz".