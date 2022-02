Krystian Ochman to jeden z kandydatów na polskiego reprezentanta podczas konkursu Eurowizji. Jego piosenka "River" szybko stała się wielkim przebojem. W rozmowie z "Plejadą" Ochman opowiedział ciekawą anegdotę!

Krystian Ochman zapytany został przez Grzegorza Dobka o to, czy zdarza mu się śpiewać w domu i jak reagują jego sąsiedzi.

"Nie, w domu raczej jak śpiewam, to wynajmuję sobie salę. Mam też konkretne godziny, kiedy śpiewam, bo np. są godziny nocne. Często, jak jestem w Warszawie, to jadę do mojego ziomka i on daje mi swój pokój, bym mógł pośpiewać. Nie miałem jeszcze sytuacji, żeby ktoś się denerwował. Poza jedną..." - zaczął opowieść Krystian.



Jak się okazało, wokalistka próbował ostatnio rozgrzać głos przed koncertem, będąc jeszcze w hotelu.



Przed koncertem chciałem sobie pośpiewać i ktoś z hotelu do mnie przyszedł, zapukał do drzwi i powiedział, żebym przestał warczeć, bo jak nie przestanę, to zadzwonią na policję. Zaśmiałem się, było to dla mnie zabawne, ale uszanowałem, że ludziom przeszkadza, mimo że nie było ciszy nocnej, tylko godz. 20:00, więc przestałem i postanowiłem znaleźć inny sposób, by rozgrzać swój głos" - opowiedział.



Clip Ochman River

Reklama

Sprawdź tekst piosenki "River" w serwisie Tekściory.pl!

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman jest zwycięzcą 11. edycji "The Voice of Poland" oraz wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Jego uczestnictwo w telewizyjnym show zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów.

Ochman nazywany był objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski utwór "Światłocienie" typowany był jako jeden z najlepszych debiutanckich singli laureatów "The Voice of Poland". Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Top200 Spotify. Singel osiągnął status złotej płyty.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman opowiedział o debiutanckiej płycie Newseria Lifestyle

Drugi singel "Wielkie tytuły" znalazł się na pierwszym miejscu na karcie na czasie Youtube. Również na KNC znalazły się cztery kolejne single z teledyskami.

Krystian z utworem "Prometeusz" wygrał 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w koncercie Premier oraz jako pierwszy polski wokalista wziął udział w The Circle Sessions, gdzie zaprezentował na żywo dwa utwory "Lights In The Dark" oraz "Ten sam ja".



Debiutancki album Krystiana pt. "Ochman" miał premierę 19 listopada 2021 roku. Znalazło się na nim 11 utworów. Warto dodać, że płyta trafiła na szczyt listy przedsprzedaży na Empiku oraz zadebiutowała na szóstym miejscu OLiS. Krystian został nominowany do Odkryć Empiku 2021 w kategorii Muzyka za debiutancki album "Ochman".