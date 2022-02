Krystian Ochman to jeden z kandydatów na polskiego reprezentanta podczas konkursu Eurowizji. Jego piosenka "River" szybko stała się wielkim przebojem. Chwilę przed polskimi preselekcjami, wokalista odwołuje jeden z koncertów z powodu choroby! Co z występem Ochmana w finale kwalifikacji do konkursu?

Autor piosenki "River", poinformował fanów o swojej chorobie, przez którą zmuszony jest odwołać jeden z ostatnich koncertów, który miał zagrać w Lublinie w Walentynki.

Najprawdopodobniej Krystian nabawił się anginy podczas kręcenia klipu do swojego eurowizyjnego hitu. Jedna ze scen teledysku kręcona była na świeżym powietrzu podczas mroźnego wieczoru.



W filmiku na Facebooku artysta przekazał fanom złe wieści.



Reklama

"Mam taką niefajną informację dla Was. Jutro miałem mieć koncert w Lublinie, ale bardzo mi przykro, muszę przełożyć ten koncert. Mam chore gardło, strasznie wysuszone, przechodziłem chorobę. Mam nadzieję, że rozumiecie" - powiedział Krystian.



Co w związku z tym z preselekcjami? Czy wokalistka da radę wystąpić w konkursie?



"Tu chodzi o moje zdrowie, mam nadzieję, że nie jesteście źli. Widzimy się na koncercie i preselekcjach" - zapewnił Ochman.

Clip Ochman River

Sprawdź tekst piosenki "River" w serwisie Tekściory.pl!

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman jest zwycięzcą 11. edycji "The Voice of Poland" oraz wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Jego uczestnictwo w telewizyjnym show zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów.

Ochman nazywany był objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski utwór "Światłocienie" typowany był jako jeden z najlepszych debiutanckich singli laureatów "The Voice of Poland". Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Top200 Spotify. Singel osiągnął status złotej płyty.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman opowiedział o debiutanckiej płycie Newseria Lifestyle

Drugi singel "Wielkie tytuły" znalazł się na pierwszym miejscu na karcie na czasie Youtube. Również na KNC znalazły się cztery kolejne single z teledyskami.

Krystian z utworem "Prometeusz" wygrał 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w koncercie Premier oraz jako pierwszy polski wokalista wziął udział w The Circle Sessions, gdzie zaprezentował na żywo dwa utwory "Lights In The Dark" oraz "Ten sam ja".



Debiutancki album Krystiana pt. "Ochman" miał premierę 19 listopada 2021 roku. Znalazło się na nim 11 utworów. Warto dodać, że płyta trafiła na szczyt listy przedsprzedaży na Empiku oraz zadebiutowała na szóstym miejscu OLiS. Krystian został nominowany do Odkryć Empiku 2021 w kategorii Muzyka za debiutancki album "Ochman".