Przypomnijmy, że Krystian Ochman wygrał polskie preselekcje do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Jego utwór "River" szybko stał się wielkim przebojem.

Autorami piosenki są Krystian Ochman i Ashley Hicklin (tekst) oraz Adam Wiśniewski (@atutowy) i Mikołaj "Tribbs" Trybulec (muzyka). Teledysk do piosenki stworzył Dawid Ziemba oraz ekipa Mind Productions.

Za kilka dni wokalista ze swoim teamem wyruszy do Turynu, gdzie odbędzie się tegoroczny konkurs.

Clip Ochman River

Sprawdź tekst piosenki "River" w serwisie Tekściory.pl!

Reklama

Michał Wiśniewski ocenia szanse Ochmana. Jaki błąd popełniło Ich Troje?

W rozmowie z portalem Jastrząb Post, Michał Wiśniewski ocenił szanse Krystiana podczas konkursu.

"Mam nadzieję, że nic go nie zje. Wyjdzie tam i zrobi to jak za każdym razem. Widziałem występ w Izraelu, ten występ wypadł zdecydowanie lepiej niż w preselekcjach polskich, mimo tego, że miał kłopoty z dźwiękiem. Co ja mam Krystianowi powiedzieć? On jest absolutnie zawodowy, jest świeżą krwią i ma najlepsze notowania ze wszystkich polskich reprezentantów do tej pory wśród bukmacherów. Teraz tylko trzymać kciuki, żeby jeszcze pojawił się element szczęścia" - powiedział lider Ich Troje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwóch Michałów w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Polsat

"Pewnie nie przeskoczymy Ukrainy. Krystian, zwycięzcą jest się dla samego siebie. Będziemy trzymać kciuki, żebyś co najmniej wyrównał wynik Edyty Górniak" - dodał.

Zapytany o to co powinien zrobić autor "River", żeby przekonać do siebie jurorów, Wiśniewski stwierdził, że "to jest taki facet, który wystarczy, że jest". Tutaj Wiśnia wrócił do swoich występów na Eurowizji z Ich Troje w 2006 roku. Przyznał, że z zespołem popełnili błąd.

"My popełniliśmy w 2006 roku ten błąd, że chcieliśmy zrobić za dużo. Tak postawiliśmy. Jeden stawia na czerwone, drugi na czarne i czasami nie trafisz. 50/50. Zabrakło nam punktu do wejścia do finału" - przyznał Wiśniewski.

Eurowizja 2022: Koncert "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję" 1 / 26 Krystian Ochman Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Eurowizja 2022 - kiedy ruszają próby?

Polski wokalista pierwszą próbę w Turynie będzie miał 3 maja (godz. 13:40). W sumie podczas pierwszej tury prób będzie mógł trzykrotnie przećwiczyć swój występ. Kolejna próba odbędzie się 6 maja (godz. 13:30).

Instagram Wideo (IGTV)

Na 8 maja zaplanowano uroczystość oficjalnego otwarcia Konkursu Piosenki Eurowizji (tzw. turkusowy dywan). Już kolejnego dnia rozpoczną się próby pełnych koncertów półfinałowych. Wieczór przed każdym półfinałem i finałem będą mieć miejsce próby jurorskie, podczas których jury oceni konkursowe występy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman: "Ja tej pandemii bardzo nie lubię" Newseria Lifestyle

Krystian Ochman wystąpi w drugim półfinale - 12 maja. Wielki finał odbędzie się 14 maja. Według ostatnich notowań bukmacherów Polak bez problemów powinien zapewnić sobie awans. Zdaniem wielu obserwatorów szykuje się największy polski sukces eurowizyjny od lat, a niektórzy wręcz wierzą w wygraną.

Na prowadzeniu nieustająco znajdują się przedstawiciele Ukrainy - Kalush Orchestra.