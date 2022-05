Wielki finał Eurowizji 2022 odbędzie się 14 maja. Start imprezy zaplanowany jest na godzinę 21. Na scenie zaprezentuje się 25 państw, a reprezentant Polski - Krystian Ochman - wystąpi w drugiej części konkursu, z numerem 23. Podczas finału wystąpią też m.in.: pierwsza zwyciężczyni Eurowizji dla Włoch, Gigliola Cinquetti, prowadząca Laura Pausini, a także zeszłoroczni zwycięzcy, rockowy zespół Maneskin.

W ostatnim etapie zabraknie jednak Izraela, który nie przeszedł półfinału. Ten kraj w tym roku reprezentował Michael Ben David z piosenką "I.M". Fani podkreślali, że wokalista ma duże szanse na finał ze względu na dobry wokal i prezencję, jednak nadzieje okazały się płonne.

Reklama

Spojrzenie na sprawę zmieniły doniesienia włoskiej gazety "La Stampa" - dziennik podał, że reprezentant Izraela został zdyskwalifikowany. Powodem miało być niestosowne zachowanie muzyka.

O co poszło? Podczas głosowania, w Green Roomie David stał pomiędzy prowadzącymi - Laurą Pausini i Alessandrem Cattelanem. W pewnym momencie piosenkarz dał im po buziaku. Jego zachowanie podzieliło fanów - jedni stwierdzili, że to dodatkowa promocja, inni twierdzili, że przekroczył pewne granice. Prowadzący stwierdzili jednak, że cała sytuacja była zabawna.

Wideo Michael Ben David - I.M - LIVE - Israel 🇮🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2022

"Nie było żadnego problemu, ten pocałunek był ok. Ten gość przyjechał tu, żeby zaśpiewać i dobrze się bawić. Może wypił ze dwa kieliszki, ale serio - zero problemu - skomentował Alessandro Cattelan, a Pausini dodała, że to było "takie radosne i zabawne, on jest fantastyczny".

Eurowizja 2022: Drugi półfinał z udziałem Krystiana Ochmana 1 / 34 Konstrakta (Serbia) Źródło: AFP Autor: MARCO BERTORELLO / AFP udostępnij

Co istotne, serwisy informacyjne podają, że Izrael "tak czy siak miał się nie zakwalifikować" ze względu na zbyt małą liczbę punktów. Jak było naprawdę, dowiemy się po finale, ponieważ wtedy zostaną opublikowane pełne wyniki 66. Konkursu Piosenki Eurowizji.