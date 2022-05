Wielki finał Eurowizji 2022 odbędzie się 14 maja. Start imprezy zaplanowany jest na godzinę 21. Na scenie zaprezentuje się 25 państw, a reprezentant Polski - Krystian Ochman - wystąpi w drugiej części konkursu, z numerem 23.

Podczas finału wystąpią też m.in.: pierwsza zwyciężczyni Eurowizji dla Włoch, Gigliola Cinquetti, prowadząca Laura Pausini, a także zeszłoroczni zwycięzcy, rockowy zespół Maneskin.



Przypomnijmy, że Włochy należą do tzw. Wielkiej Piątki, czyli krajów płacących na Eurowizję i mających zapewnione miejsce w finale.



Reklama

Eurowizja 2022: Mahmood wraca na konkursową scenę!

Powrót 29-letniego Mahmooda (naprawdę nazywa się Alessandro Mahmoud) na Eurowizję to wydarzenie wyjątkowe, które potwierdza też jego niepodważalną, wysoką pozycję w świecie włoskiej muzyki.

Trzy lata temu w niemal całej Europie rozbrzmiewała jego piosenka "Soldi" ( posłuchaj! ). Trafiła nawet do filmu Nanniego Morettiego "Trzy piętra".

Wideo Italy - LIVE - Mahmood - Soldi - Grand Final - Eurovision 2019

W lutym tego roku razem z 19-letnim raperem Blanco, Mahmood zaśpiewał w San Remo utwór "Brividi" ( posłuchaj! ), który podbił błyskawicznie wszelkie serwisy streamingowe i dał im bilet na Eurowizję w Turynie. Duet wymieniany jest wśród faworytów konkursu, zaraz po zespole Kalush z Ukrainy ( posłuchaj! ).

Clip Mahmood Brividi - & BLANCO (Sanremo 2022)

Wspominając swój debiut na Eurowizji przed trzema laty artysta powiedział dziennikarzom w stolicy Piemontu: "To było szaleństwo, miałem okazję przedstawić moją muzykę w całej Europie; to niezapomniane doświadczenie". Tamta sytuacja i tegoroczna są zdaniem urodzonego w Mediolanie Mahmooda całkowicie odmienne.

"Do Tel Awiwu zawiozłem utwór, który opowiadał o mnie, moją historię; teraz to, co innego. Ale to, co piękne, to muzyka i fakt, że za każdym razem można opowiedzieć różne historie" - podkreślił artysta po przyjeździe do Turynu.

Wideo Ochman - River - Exclusive Rehearsal Clip - Poland 🇵🇱 - Eurovision 2022

Eurowizja 2022: o czym jest piosenka "Brividi"?

Mahmood wyjaśnił, że piosenka "Brividi", którą wykona podczas finału razem z Blanco, opowiada o miłości pokazanej z dwóch różnych punktów widzenia, dwóch różnych pokoleń.

Sukces utworu jest imponujący. Pierwszy tydzień po festiwalu, który oglądało każdego wieczoru kilkanaście milionów widzów telewizji RAI, minął pod znakiem rekordów pobitych przez "Brividi". Piosenka dosłownie opanowała włoskie stacje radiowe i serwisy streamingowe, a nakręcony w Holandii teledysk Mahmooda i Blanco obejrzało ponad 30 milionów osób. W skali globalnej piosenka była najczęściej słuchana na Spotify w pierwszej dobie od premiery - włączono ją tam 3 miliony razy.



Eurowizja 2019 - finał 1 / 23 Dana International wystąpiła na otwarcie Eurowizji 2019 Źródło: AFP Autor: JACK GUEZ udostępnij

Eurowizja 2022: kim jest raper Blanco?

Blanco, który naprawdę nazywa się Riccardo Fabbriconi, ma zaledwie 19 lat, a już zdobył złote i platynowe płyty. W ciągu niecałego roku jego piosenki miały miliard odsłuchań na platformach cyfrowych.

Jest najmłodszym włoskim artystą, który przez 18 tygodni zajmował pierwsze miejsce w klasyfikacji krajowej federacji producentów muzycznych. Był też na drugim miejscu listy najchętniej słuchanych włoskich artystów na Spotify w zeszłym roku.