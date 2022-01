Eurowizja będzie organizowana już po raz 66.! W tym roku konkurs odbędzie się w Turynie, we Włoszech - to zasługa zespołu Maneskin, który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Nie wiadomo jeszcze, kto będzie reprezentował Polskę. Zwycięzca zostanie wyłoniony podczas koncertu 19 lutego. Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Na scenie pokażą się: Ania Byrcyn ("Dokąd?"), Daria ("Paranoia"), Emila Dębska (Mila; "All I Need"), Karolina Lizer ("Czysta woda"), Karolina Stanisławczyk & Chika Toro ("Move"), Kuba Szmajkowski ("Lovesick"), Lidia Kopania ("Why Does It Hurt"), Krystian Ochman ("River"), Julia & Wiktoria Szlachta ("Drogowskazy") oraz Unmute ("Głośniej niż decybele").

We Włoszech trwają przygotowania do konkursu. Ogłoszono właśnie logo i hasło przewodnie. Logo od razu wzbudziło kontrowersje - krytycy zauważyli, że tegoroczny znak Eurowizji przypomina logo Akademii Przebudzenia prowadzonej przez Edytę Górniak. Internauci dopatrzyli się też podobieństwa m.in. z wizualizacją z programu Windows Media Player, sercem, logiem Milionerów, wzorem obecnym na banknotach oraz... parującym kubkiem z gorącym napojem.\

Komentatorom nie uszło również uwadze, że bardzo wyeksponowane jest logo jednego ze sponsorów, co wskazuje na dużą komercjalizację wydarzenia. Oficjalnym sloganem imprezy zostało natomiast hasło "The sound of beauty".