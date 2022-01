Przypomnijmy, że Lidia Kopania chęć do wyjazdu na tegoroczną Eurowizję zgłosiła już jako jedna z pierwszych uczestniczek.

43-letnia wokalistka, która ma w dorobku w sumie trzy płyty, obecnie pracuje nad nowym krążkiem "In Between". W listopadzie w rozmowie z telewizją ATV Kopania przyznała, że otrzymała propozycję zgłoszenia się do walki o wyjazd na przyszłoroczną Eurowizję.

Piosenkarka nie ujawniła wtedy żadnych szczegółów dotyczących utworu. Teraz znamy ich nieco więcej.

Utwór "Why Does It Hurt" stworzyli Ylva i Linda Persson, a także Rickard Bonde Truumeel. To również twórcy piosenki "Flashlight", z którą Kasia Moś wyjechała na Eurowizję w 2017 roku.

Lidia Kopania na Eurowizji

Przypomnijmy, że w 2009 roku Lidia Kopania utworem "I Don't Wanna Leave" zwyciężyła w krajowych preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji i reprezentowała Polskę podczas półfinałowych koncertów w Moskwie. Nie udało się jej wówczas awansować do finału (zajęła 12. miejsce w półfinale).

Kopania ponownie zawojować Europę próbowała w 2018 i 2019 roku. W 2018 roku na Eurowizję pojechał jednak Gromee z Lukasem Meijerem ("Light Me Up"), a Kopania nie wystąpiła nawet w preselekcjach.

W 2019 roku wewnętrzna komisja TVP wybrała zespół Tulia. Piosenka "Scars Are Beautiful" Kopanii, którą stworzyły Linda i Ylva Persson z Szwecji nie zyskała w oczach nadawcy. Kopania myślała również w tamtym czasie nad reprezentowaniem Niemiec w konkursie.

Kto powalczy o wyjazd do Turynu?

Przypomnijmy, że oprócz Lidii Kopani o możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji walczą: Krystian Ochman, Daria, Unmute, Ania Byrcyn, Emilia Dębska, Karolina Lizer, Karolina Stanisławczyk & Chika Toro, Kuba Szmajkowski oraz siostry Szlachta.

