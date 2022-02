1 / 11

Krystian Ochman to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" i wnuk słynnego polskiego tenora, Wiesława Ochmana. To także wokalista i instrumentalista, grający na fortepianie i trąbce. Ochman w programie TVP został okrzyknięty objawieniem i fenomenem muzycznym, a jego pierwszy autorski utwór 'Światłocienie" typowany był na jeden z najlepszych singli autorstwa laureatów "The Voice of Poland". Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Spotify Top 200. Wkrótce singiel uzyskał też status złotej płyty. Kolejnym utworem – zatytułowanym "Prometeusz" - Krystian wygrał konkurs "Premier" na 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jako pierwszy polski wokalista wziął też udział w The Circle Sessions. Debiutancki album Krystiana ukazał się w listopadzie 2021 roku. W konkursie zaśpiewa piosenkę "River".