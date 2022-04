Przypomnijmy, że Krystian Ochman wygrał polskie preselekcje do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Jego utwór "River" szybko stał się wielkim przebojem.

Autorami piosenki są Krystian Ochman i Ashley Hicklin (tekst) oraz Adam Wiśniewski (@atutowy) i Mikołaj "Tribbs" Trybulec (muzyka). Teledysk do piosenki stworzył Dawid Ziemba oraz ekipa Mind Productions.

Największym kandydatem do zwycięstwa jest ukraiński zespół Kalusch Orchestra, natomiast Polak w najnowszych zestawieniach zajmuje wysokie, szóste miejsce.

Clip Ochman River

Krystian Ochman zaśpiewał "River" w Londynie. Jak wypadł?

Krystian Ochman przygotowuje się do konkursu Eurowizji 2022. W kwietniu czeka go występ na 4 koncertach przedeurowizyjnych - pierwszy, w Londynie, już za nim!

Z wywiadu przeprowadzonego przez wiwibloggs podczas imprezy wiemy, że podczas tego typu koncertów Krystian wystąpi sam. Będzie miało to zupełnie inną formę, niż to, co zobaczymy w Turynie podczas Eurowizji.

Póki co, nie ma oficjalnego nagrania z występu Krystiana Ochmana. W sieci pojawiły się za to amatorskie filmy. Zobacz jak wyglądał występ Krystiana!

Wideo River - Ochman | London Eurovisión Party 2022

Następnym przystankiem Ochmana, będzie Israel Calling. Następnego dnia weźmie udział w najbardziej prestiżowym wydarzeniu przed samą Eurowizją - amsterdamski Eurovision in Concert. 15 kwietnia wystąpi za to w Madrycie, podczas PreParty ES.

Eurowizja 2022: Koncert "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję"