Krystian Ochman z utworem "River" został wybrany na reprezentanta Polski na konkurs Eurowizji w 2022 w Turynie. Wokalista pokonał był najlepszy w głosowaniu widzów oraz tuż za Darią w głosowaniu jurorów.

Krystian Ochman zabrał głos po eliminacjach do Eurowizji

Wokalista, który jest też zwycięzcą "The Voice of Poland", wypowiedział się przed kamerami TVP.



"Nie myślałem o wygranej, bo myślałem przede wszystkim o tym, aby dobrze wystąpić. Dopiero, gdy ogłaszano wyniki, zaczęło to do mnie docierać" - stwierdził.

"Jestem osobą, która potrzebuje pewności. Gdy słyszę przed występem, że mam dobrze rozgrzany głos, to czuje się lepiej" - zdradzał kulisy swoich występów. Dodał też dla uspokojenia pije też dużo wody.



Ochman ujawnia pierwsze szczegóły występu na Eurowizji!

Na razie nie wiadomo, jak będzie dokładnie wyglądał występ Krystiana Ochmana na Eurowizji. Nad tym pracować będzie sztab ludzi. Wiadomo, że prezencja sceniczna w przypadku wokalisty jest elementem wymagającym najmocniejszego dopracowania.

Ochman przy okazji rozmowy z TVP, zdradził już jeden szczegół tego, jak może wyglądać jego występ. Chodzi o to, kto będzie towarzyszył mu na scenie.

"Bardzo bym chciał zabrać swój zespół do Turynu, ale nie wiem jeszcze, jakie są reguły i czy mogę to zrobić, ale jeśli będę mógł, to zabieram ich ze sobą" - zdradził.



Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman, prywatnie wnuk słynnego tenora Wiesława Ochmana oraz Macieja Ochmana, byłego muzyka Róż Europy, to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland", w której do sukcesu doprowadził do Michał Szpak. Ochman studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville (przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych).