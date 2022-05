Ceremonia otwarcia 66. Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie odbędzie się w niedzielę, 8 maja.

W dniach 10 i 12 maja zorganizowane zostaną dwa półfinały, z których do finału awansuje po 10 najwyżej ocenionych piosenek.

Reprezentujący Polskę Krystian Ochman z utworem "River" o awans powalczy z szesnastoma innymi artystami, m.in. z Finlandii (popularna także nad Wisłą grupa The Rasmus), Izraela, Cypru, Rumunii, Belgii, Szwecji czy Australii. Według ostatnich notowań bukmacherów, nie powinien mieć problemu z awansem.



W wielkim finale 14 maja zmierzą się ze sobą wykonawcy z 25 krajów - oprócz tych, którzy awansują z półfinałów, także z krajów tzw. wielkiej piątki czyli płacących najwyższe składki członkowskie w Europejskiej Unii Nadawców (EBU): Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Włoch.

- Zabieram ze sobą rodziców, brata i siostrę, a także grupę moich znajomych. Ja chcę skupić się na swoim warsztacie i tym, co będę pokazywał i miejmy nadzieję, że to ludziom się spodoba - opowiada Krystian Ochman w rozmowie z Interią przed odlotem do Turynu.

- Muszę wyczuć scenę na miejscu, każda oddaje inny wydźwięk i inną atmosferę. Agustin jest mega otwarty na moje propozycje, współpraca idzie płynnie. Wszystkie te elementy poukładamy lepiej, jak już będziemy w Turynie - dodaje 22-letni wokalista.

Clip Ochman River

Wspomniany Agustin Egurrola odpowiedzialny jest za choreografię.

- Chcemy, żeby występ Krystiana był oryginalny. Naszą wizję podporządkowaliśmy tej piosence, ale oczywiście też jego osobowości. To będzie takie rasowe, w punkt. Myślę, że powinniśmy z wielką niecierpliwością wyczekiwać tego, co wydarzy się na scenie. Tancerze są uzupełnieniem do tego niezwykłego klimatu, taniec nie jest absolutnie dominującym elementem tego występu. Choreografia robi tylko piękne tło w tym roku - mówi o występie Polaka Agustin Egurrola.



Ochman podkreśla, że we Włoszech postara się jak najlepiej reprezentować Polskę, ale stara się nie myśleć o presji i o tym, że wymieniany jest w gronie faworytów konkursu.

Kraj, który zdobędzie Grand Prix, otrzyma prawo organizacji Konkursu Piosenki Eurowizji w 2023 roku.

Konkurs Piosenki Eurowizji to jeden z najstarszych i największy konkurs muzyczny realizowany na żywo i emitowany w kilkudziesięciu krajach na świecie. Każdego roku ogląda go kilkaset milionów widzów. W 2020 roku impreza z powodu pandemii koronawirusa po raz pierwszy w historii nie odbyła się.

Impreza trafiła do Włoch po zeszłorocznej wygranej rockowego zespołu Maneskin.