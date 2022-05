Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona Eurowizji odbywa się w Turynie na północy Włoch za sprawą wygranej grupy Maneskin. Rockowy kwartet podbił Europę utworem "Zitti e buoni" ( posłuchaj! ).



Eurowizja 2022 - gdzie oglądać?

Drugi półfinał z udziałem 18 państw rozpoczął się w czwartek, 12 maja, o godz. 21:00. Na scenie pojawił się m.in. Krystian Ochman z piosenką "River". Wystąpił z numerem 14.



Wydarzenie prowadzili włoska wokalistka Laura Pausini, wokalista Mika oraz Alessandro Catellan, prezenter włoskiej telewizji, który w latach 2011-2020 prowadził tamtejszą wersję programu "The X Factor". W TVP widowisko komentowali Marek Sierocki oraz Aleksander Sikora.

Przypomnijmy, że po raz ostatni Polska awansowała do finału w 2017 r. - wówczas udało to się Kasi Moś. Rok wcześniej Michał Szpak odniósł jeden z największych sukcesów w naszej historii startów w tym konkursie - zajął ósme miejsce.



Podczas wydarzenia możliwość głosowania mieli mieszkańcy krajów uczestniczących w tym półfinale, a także osoby z trzech krajów-finalistów z tzw. Wielkiej Piątki - Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Wydarzenie otworzył Alessandro Catellan w tanecznym układzie pod nazwą "The Italian Way".

Konkurs rozpoczęła rockowa grupa The Rasmus z Finlandii w nośnym utworze "Jezebel". Wokalista Lauri Ylönen szybko pozbył się żółtej marynarki, prezentując nagą klatkę piersiową.

Michael Ben David ("I.M") reprezentuje Izrael. Rodzice wokalisty są gruzińskimi żydami, którzy do Izraela wyemigrowali z Ukrainy. Część jego rodziny wciąż przebywa w tym kraju.

Oryginalną propozycją był występ Konstrakty z Serbii. W utworze "In corpore sano" pada pytanie o sekret włosów Meghan Markle, a wokalistce towarzyszyli tancerze z... ręcznikami.

Nadir Rustamli z Azerbejdżanu zaprezentował oryginalnie brzmiącą kompozycję "Fade to Black" z ciekawym układem choreograficznym na schodach.

Mocno poprzebierana grupa Circus Mircus (Gruzja) wykonała piosenkę "Lock Me In", w której mieszały się rockowe gitary i taneczne brzmienia.

Emma Muscat z Malty ("I Am What I Am") swój występ rozpoczęła przy fortepianie, by po chwili porwać publiczność do zabawy dyskotekowymi rytmami.

Spore emocje wśród widzów wywołał Achille Lauro. Wokalista jest Włochem, ale w konkursie reprezentuje San Marino. W utworze "Stripper" (o romansie striptizera z call girl) niczym kowboj ujeżdżał byka, a także pocałował w usta gitarzystę swojego zespołu. Potem okazało się, że to jednak nie wystarczyło do awansu, choć bukmacherzy widzieli go w finale.



Jednym z faworytów drugiego półfinału jest Australijczyk Sam Riley. Ballada "Not The Same" jest autobiograficznym utworem. Opowiada ona o zmaganiach Rileya z zespołem Aspergera i wykluczeniem, które go przez to spotkało. Tematyka dotyka też braku tolerancji dla innych ludzi - różniących się wyznaniem, pochodzeniem, kolorem skóry czy orientacją seksualną. Wokalista wystąpił z zasłoniętą twarzą i w oryginalnej kreacji, która ważyła aż 40 kg!

Dwie kolejne wokalistki - Andromache z Cypru ("Ela") i Brooke Scullion z Irlandii ("That's Rich") - raczej furory w konkursie nie zrobią.

Andrea z Macedonii Północnej ("Circles") zdaniem bukmacherów nie ma kompletnie żadnych szans. O wokalistce zrobiło się głośniej przed występem za sprawą skandalu z flagą. Ostatecznie po przeprosinach stacja MRT nie zdecydowała się wycofać swojej reprezentantki i zaśpiewała ona w Turynie.

Stefan z Estonii z chwytliwym utworem "Hope" stylizował się na połączenie Johnny'ego Casha z jakimś przystojnym idolem nastolatków.

Zupełnie inny klimat zaprezentował rumuński wokalista WRS z tanecznym utworem "Llamame". Teraz czas na występ Krystiana Ochmana!

22-latek niezwykle ekspresyjnie wykonał balladę "River", a na scenie towarzyszyły mu cztery tancerki. W hali słychać było wyraźne owacje. Krystian podziękował Europie, dodając, że to przyjemność.

- Piękna piosenka. Piękny głos. Polska na pewno awansuje - przewidują fanki Eurowizji z Danii. - Niesamowity, zjawiskowy, wszystko było idealne. Jesteśmy dumni! - cieszyła się grupa Polaków oglądająca półfinał Eurowizji w Turynie.

Po Polaku na scenie pojawiła się Vladana z Czarnogóry w utworze "Breathe". Wokalistka jednak nie zrobiła takiego wrażenia, jak nasz reprezentant.

Ciekawą propozycją był utwór "Miss You" pochodzącego z Belgii Jeremie Makiese. Większość fanów czekała jednak na następną uczestniczkę. Cornelia Jakobs ze Szwecji ("Hold Me Closer") obdarzona jest mocnym głosem, a ten skandynawski kraj regularnie plasuje się w czołówce eurowizyjnych zmagań.

Zmagania konkursowe zakończyła reprezentująca Czechy grupa We Are Domi z piosenką "Lights Off", w której było miejsce na mocny wokal, klubowe brzmienia i grającego smyczkiem gitarzystę.

Podczas głosowania na scenie zaprezentowali się także Mika i Laura Pausini w duecie ("Fragile" Stinga i "People Have the Power" Patti Smith). Z kolei już po zamknięciu linii do głosowania wystąpiło włoskie trio Il Volo (nowa wersja ich eurowizyjnego przeboju "Grande Amore"). Z powodu wykrycia COVID-19 u Gianluki Ginoble ten wokalista wspierał swoich kolegów dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Przedstawiono też uczestników finału z Wielkiej Piątki - Chanel (Hiszpania), Sama Rydera (Wielka Brytania) i Malika Harrisa (Niemcy).

Do finału awansowali przedstawiciele Belgii, Czech, Azerbejdżanu, Polski, Finlandii, Estonii, Australii, Szwecji, Rumunii i Serbii. To oznacza, że po pięciu latach Polska ponownie będzie miała finalistę Eurowizji! Tym samym Krystian Ochman zaśpiewa w sobotnim wielkim finale! Kolejność ogłaszania zwycięzców jest przypadkowa.

Eurowizja 2022 - uczestnicy drugiego półfinału w kolejności występowania:

1. The Rasmus (Finlandia) - "Jezebel" - posłuchaj!

2. Michael Ben David (Izrael) - "I.M" - posłuchaj!

3. Konstrakta (Serbia) - "In corpore sano" - posłuchaj!

4. Nadir Rustamli (Azerbejdżan) - "Fade to Black" - posłuchaj!

5. Circus Mircus (Gruzja) - "Lock Me In" - posłuchaj!

6. Emma Muscat (Malta) - "I Am What I Am" - posłuchaj!

7. Achille Lauro (San Marino) - "Stripper" - posłuchaj!

8. Sheldon Riley (Australia) - "Not The Same" - posłuchaj!

9. Andromache (Cypr) - "Ela" - posłuchaj!

10. Brooke Scullion (Irlandia) - "That’s Rich" - posłuchaj!

11. Andrea (Macedonia Północna) - "Circles" - posłuchaj!

12. Stefan (Estonia) - "Hope" - posłuchaj!

13. WRS (Rumunia) - "Llamame" - posłuchaj!

14. Krystian Ochman (Polska) - "River" - posłuchaj!

15. Vladana (Czarnogóra) - "Breathe" - posłuchaj!

16. Jeremie Makiese (Belgia) - "Miss You" - posłuchaj!

17. Cornelia Jakobs (Szwecja) - "Hold Me Closer" - posłuchaj!

18. We Are Domi (Czechy) - "Lights Off" - posłuchaj!

Finał festiwalu odbędzie się 14 maja.