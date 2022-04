Eurowizja 2022: Krystian Ochman przed wylotem do Turynu. Co już wiemy?

Eurowizja 2022

Już 30 kwietnia w Turynie rozpoczną się pierwsze próby do tegorocznej Eurowizji. Reprezentujący Polskę Krystian Ochman do Włoch razem z towarzyszącą mu ekipą wyleci 2 maja. Co już wiemy o jego występie z piosenką "River"?

Krystian Ochman na początku maja wylatuje do Turynu na Eurowizję 2022 /Wojciech Olkuśnik /East News