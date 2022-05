Eurowizja 2022: Krystian Ochman o swoich demonach. Co jest jego celem?

Eurowizja 2022

W Turynie trwają pierwsze próby do 66. Konkursu Piosenki Eurowizji. Po raz pierwszy na konkursowej scenie stanął Krystian Ochman. A tymczasem organizatorzy poinformowali o awarii elementów obrotowych sceny. Może to wpłynąć na konkursowe występy artystów. Czy zepsuje to występ naszego reprezentanta?

Krystian Ochman podczas swojej pierwszej próby na Eurowizji 2022 w Turynie /EBU / ANDRES PUTTING /materiały prasowe