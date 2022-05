Krystian Ochman w Turynie zaprezentuje się z piosenką "River" ( posłuchaj! ). Polak w drugim półfinale Eurowizji wystąpi jako 14.

Bukmacherzy twierdzą, że Polak bezproblemowo awansuje do finału konkursu, a i tam może sporo namieszać. Ochman ma skończyć w pierwszej dziesiątce finałowej stawki.



Eurowizja 2022 wystartowała! Pierwszy półfinał 1 / 20 Prowadzący 66. Konkurs Piosenki Eurowizja 2022 - Alessandro Cattelan, Laura Pausini i Mika. Źródło: East News Autor: MARCO BERTORELLO/AFP/East News udostępnij

"W świecie, w którym większość z nas działa w olbrzymim stresie, nieustannie myślimy o tym, co przed nami i próbujemy zaplanować przyszłość. Z różnych powodów, podskórnie towarzyszy nam mnóstwo wątpliwości na temat tego, co nas czeka. Piosenka opowiada o tym, jak bardzo chcemy i potrzebujemy przerwy od całego tego zgiełku" - tak o utworze "River" mówi 22-letni wokalista.

Reklama

Autorami piosenki są Krystian Ochman i Ashley Hicklin (tekst) oraz Adam Wiśniewski (@atutowy) i Mikołaj "Tribbs" Trybulec (muzyka). Teledysk do piosenki stworzył Dawid Ziemba oraz ekipa Mind Productions.

Clip Ochman River

"Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Who'd wanna be a king

Pulling too many strings?

All that I've done

Oh Lord, I'm done



(Oh) Carry me away

I float away (Oh)

In the river" - tak brzmi refren przeboju Ochmana.



Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie piosenki "River" w serwisie Tekściory.pl!

Instagram Post

Kto wygra Eurowizję?

Wśród faworytów do zwycięstwa Eurowizji, oprócz Polaka wymienia się też reprezentantów: Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii, Norwegii oraz Grecji.