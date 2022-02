W tym roku odbędzie się już 66. konkurs Eurowizji! Gospodarzem jest włoski Turyn - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Losowanie półfinałów Eurowizji 2022 odbyło się 25 stycznia 2022 roku, chociaż nie są znani jeszcze reprezentanci wszystkich krajów biorących udział w konkursie. Wyłoniono dopiero dziesięciu z nich, a także sześć konkursowych piosenek.

Zdaniem wielu fanów to Ochman z utworem "River" jest głównym kandydatem do reprezentowania Polski podczas Eurowizji 2022 w Turynie. "Jest pięknie, jest klimat i jest hitowy refren", "Będzie hicior", "Kraków 2023" - czytamy w komentarzach.



"W świecie, w którym większość z nas działa w olbrzymim stresie, nieustannie myślimy o tym, co przed nami i próbujemy zaplanować przyszłość. Z różnych powodów, podskórnie towarzyszy nam mnóstwo wątpliwości na temat tego, co nas czeka. Piosenka opowiada o tym, jak bardzo chcemy i potrzebujemy przerwy od całego tego zgiełku" - tak o utworze "River" mówi Krystian Ochman.

Oczekiwane przez fanów nagranie trafiło właśnie do serwisów streamingowych. Teledysk "River" pojawi się 3 lutego w ciągu dnia.

Autorami utworu są Krystian Ochman i Ashley Hicklin (tekst) oraz Adam Wiśniewski i Mikołaj Trybulec (muzyka). Teledysk do piosenki stworzył Dawid Ziemba oraz ekipa Mind Productions.



Krystian Ochman na zdjęciach z młodości. Nie do poznania!

Krystian Ochman od dosyć dawna prowadzi swój profil na Instagramie. Ma na nim nawet zdjęcia sprzed 7 lat.

Na niektórych ciężko go rozpoznać!



Zobaczcie sami!



Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".



Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP. Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman jest zwycięzcą 11. edycji "The Voice of Poland" oraz wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Jego uczestnictwo w telewizyjnym show zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów.

Ochman nazywany był objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski utwór "Światłocienie" typowany był jako jeden z najlepszych debiutanckich singli laureatów "The Voice of Poland". Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Top200 Spotify. Singel osiągnął status złotej płyty.



Drugi singel "Wielkie tytuły" znalazł się na pierwszym miejscu na karcie na czasie Youtube. Również na KNC znalazły się cztery kolejne single z teledyskami.

Krystian z utworem "Prometeusz" wygrał 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w koncercie Premier oraz jako pierwszy polski wokalista wziął udział w The Circle Sessions, gdzie zaprezentował na żywo dwa utwory "Lights In The Dark" oraz "Ten sam ja".



Debiutancki album Krystiana pt. "Ochman" miał premierę 19 listopada 2021 roku. Znalazło się na nim 11 utworów. Warto dodać, że płyta trafiła na szczyt listy przedsprzedaży na Empiku oraz zadebiutowała na szóstym miejscu OLiS. Krystian został nominowany do Odkryć Empiku 2021 w kategorii Muzyka za debiutancki album "Ochman".