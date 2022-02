Eurowizja 2022: Kasia Moś zachwyciła widzów TVP. "Dostaje ciarek"

Eurowizja 2022

Kasia Moś była jednym z gości specjalnych podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Wokalistka zachwyciła na scenie, a wielu widzów do dziś nie mogło uwierzyć jak doszło do tego, że Moś zajęła w finale odległe miejsce.

Kasia Moś podczas eliminacji do Eurowizji 2022 / Mieszko Piętka / AKPA