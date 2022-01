Utwór powstał w niezwykłych okolicznościach, które bezpośrednio wiążą się z wydaniem wcześniejszych piosenek z udziałem Chiki Toro - "Polombia" ( posłuchaj! ) oraz "Dziękuję Ci Polsko".

Zainteresowanie kolumbijskiej wokalistki naszym krajem, po komercyjnym sukcesie piosenek z Popkiem, rozpoczęło nowy, polski rozdział w karierze Chiki Toro. Przenosiny do Polski, a także kontynuacja współpracy ze słowackim producentem Peterem Pannem (Peter Macko) oraz chęć nawiązania współpracy z polskimi artystami zaowocowały zaproszeniem Karoliny Stanisławczyk do stworzenia ich wspólnej piosenki "Move".

Piosenka utrzymana jest w latynoskich, reggaetonowych brzmieniach; zawiera tekst w języku hiszpańskim, angielskim i polskim. Piosenka "Move" została zakwalifikowana do finału polskich preselekcji do konkursu Eurowizji 2022, który odbędzie się 19 lutego w Warszawie.

"Nasza piosenka to prawdziwy wulkan energii. Świetnie się nam razem pracowało i nie możemy doczekać się show, które przygotowujemy na finał preselekcji do Eurowizji! Jest to dla nas nowe, super doświadczenie, a także, mam nadzieję, dla naszych fanów, którzy nie są przyzwyczajeni do takiego niecodziennego połączenia" - mówi Karolina Stanisławczyk.

Premiera piosenki wraz z teledyskiem jest zaplanowana na 28 stycznia i jest kontynuacją historii z poprzedniego teledysku Karoliny Stanisławczyk pt. "Rio". Produkcją piosenki zajął się słowacki producent Peter Pann.