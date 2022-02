Karolina Lizer jest jedną z 10 wykonawców, którzy powalczą o tytuł reprezentanta Polski podczas konkursu Eurowizji. Artystka zaprezentuje utwór "Czysta Woda", nagrany z zespołem Bum Bum Orkestar. Piosenka reprezentuje według wokalistki folk słowiański.

Dużą zmianą wprowadzoną w niemal ostatniej chwili przez TVP, jest możliwość głosowania przez publiczność. Wcześniej zasady mówiły, że widzowie nie będą mieli żadnego wpływu na wewnętrzną decyzję TVP co do kandydata.



"Bardzo dobre jest to, że będą głosować widzowie. W części jurorzy, w części widzowie, ale ten dominujący głos będą mieli widzowie, więc będzie to pasjonująca rywalizacja, zwłaszcza że po raz pierwszy od lat naprawdę oferty są dobre, i któraś z tych piosenek, która zostanie wybrana przez Polaków jako kandydat Polski na Eurowizję, może na pewno wejść do finału" - powiedział ostatnio w rozmowie z Jastrząb Post prezes TVP, Jacek Kurski.



Karolina Lizer i Bum Bum Orkestar - "Czysta Woda"

Energetyczną muzykę skomponował Marcin Partyka, a Karolina Lizer opracowała i wykonała wszystkie partie wokalne utworu.

Artystka wierna jest swoim etno-folkowym fascynacjom, co zdecydowanie wyróżnia jej propozycję spośród innych eurowizyjnych piosenek.

W wywiadzie z portalem "Eurowizja.org", wokalistka zapowiedziała w czym wystąpi podczas nadchodzących preselekcji.



Z początku Lizer zamierzała wystąpić w stroju łączącym charakterystyczne elementy ludowego ubioru z różnych regionów naszego kraju. Po kilku rozmowach z przyjaciółmi i specjalistami, doszła do wniosku, że wystąpi w czymś odważniejszym.



"Jakkolwiek to nie zabrzmi... wystąpię w bieliźnie" - zapowiedziała Karolina w rozmowie z Mieszko Czerniawskim.



"Chciałabym pokazać, że polska wieś nie jest zacofana, że jest piękna, nowoczesna. Tak samo ten mój strój, chciałabym, by nawiązywał do folku, ale był nowoczesny i pokazywał, że Polskę stać na wiele. W całym tym eurowizyjnym szale stawiam na polskość" - wyjaśnia Karolina Lizer.



Clip Karolina Lizer Czysta woda

Sprawdź tekst piosenki "Czysta Woda" w serwisie Tekściory!



Eurowizja 2022: Kim jest Karolina Lizer?

Karolina Lizer to wokalistka, pianistka i klawesynistka. Lekcji śpiewu udzielała jej sama Elżbieta Zapendowska.

W jej muzyce słychać mocne wpływy muzyki folk.

Ubiegły rok wokalistka może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Latem ukazała się jej debiutancka płyta "Lśniąca. Łąkowe historie", która została bardzo ciepło przyjęta zarówno przez słuchaczy jak i dziennikarzy muzycznych. Pochodzące z płyty single "Lśniąca", "Ptasi lot" czy "Co raz cięższy głaz" były emitowane w wielu stacjach radiowych.

Wokalistka ma za sobą udział w programie "Szansa na Sukces". Została także finalistką Koncertu Debiutów na 57. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.



Artystka wygrała także konkurs "Wolna Scena Karrot". W nagrodę specjalnie dla niej tekst napisał Pablopavo a muzykę stworzyli Patryk Kraśniewski oraz Lena Romul - w ten sposób powstała piosenka "Jedna".



Największym marzeniem Karoliny Lizer jest to, aby inspirować swoją twórczością innych twórców.



"Marzy mi się śpiewać i móc się z tego utrzymać. Najbardziej na świecie marzą mi się występy w filharmoniach z zespołem muzycznym, w którym są i instrumenty dęte i smyki i bandoneon... No i marzy mi się tworzenie własnej muzyki, która będzie poruszać i inspirować kolejnych artystów. Chciałabym za pare lat móc usłyszeć od innego artysty, że to co robię też dało im inspirację tak jak dziś wielu znakomitych artystów daje ją mi" - powiedziała w wywiadzie dla portalu "Głos Kultury".

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.

Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

