"Wszystkiego najlepszego dla mnie" - brzmi napis na zdjęciu, które lider Kalush Orchestra zamieścił na oficjalnym profilu grupy w mediach społecznościowych. Dzierżący na fotografii statuetkę kryształowego mikrofonu, Oleg Psiuk postanowił podzielić się z fanami krótką urodzinową refleksją. "Dziś skończyłem 28 lat. Wiele ze swoich celów osiągnąłem, wiele list zadań zostało zakończonych" - rozpoczął swój wpis lider grupy.

Choć jak sam przyznał, w swoim młodym życiu doświadczył wielu zmian - poglądów, priorytetów - niezmiennych pozostawało kilka cech, które doprowadziły go do miejsca, w którym jest. "Zawsze kierowało mną kilka cech, których nie zamieniłbym na nic. Pracowitość, ciekawość i entuzjazm we wszystkim co robię. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. To dopiero początek" - zapowiedział raper.

W istocie determinacji nie można mu odmówić. Jeszcze przed wybuchem wojny, Psiuk - urodzony w robotniczej rodzinie - dość szybko wspiął się po szczeblach popularności. Jak podaje portal Europavox, urodzony w 1994 roku Psiuk rapuje od 15. roku życia. I choć wiele lat upłynęło zanim jego muzyczna pasja nabrała wyraźnych kształtów, sukces przyszedł bardzo szybko.

W 2019 roku powstała formacja Kalush, z którą Psiuk podpisał kontrakt muzyczny i mimo stosunkowo krótkiego stażu zespół ma już na swoim koncie dwie płyty, obie wydane w 2021 roku. Za muzycznym sukcesem w rodzimym kraju, poszedł również ten osobisty. Psiuk znalazł się na liście "30 under 30" ukraińskiego magazynu "Forbes", czyli został wymieniony wśród trzydziestu Ukraińców przed 30. rokiem życia, którzy mają potencjał, by osiągnąć sukces.



Clip Kalush Orchestra Stefania (Eurovision 2022)

Jak sam przyznał, wiele celów osiągnął. Kolejnym, którego można mu życzyć to współpraca z Eminemem, o której marzył w dzieciństwie. Na razie jednak, najbardziej aktualnym życzeniem, jest to, które pojawiło się pośród urodzinowych komentarzy pod jego wpisem.

"Spokojnego nieba nad głową" - te słowa napisane przez fanów pod jego postem przypominają o smutnej rzeczywistości. Wprost z Turynu, który okazał się dla zespołu szczęśliwy - grupa zdobyła podczas Eurowizji 631 głosów i ostatecznie zwyciężyła - Psiuk wraca do owładniętego wojną kraju. "Zwycięstwo będziemy świętować po wojnie. Ludzie wciąż walczą, giną. To nie jest najlepsze tło do świętowania. Wracam do domu, ponieważ prowadzę organizację wolontariacką, która pomaga w dostarczaniu żywności, leków, zakwaterowaniu. Będę nadal to robił" - wyjaśnił po finale.

"Będziemy gościć Eurowizję w odbudowanej i szczęśliwej Ukrainie" - zapowiedział w trakcie konferencji raper.



Eurowizja 2022: Kalush Orchestra z rekordem

Kalush Orchestra podczas finału w 2022 roku zdobyli 631 punktów, w tym aż 439 punktów od widzów. To nowy rekord jeśli chodzi o televoting.

Poprzedni najwyższy wynik należał do Salvadora Sobrala, zwycięzcy Eurowizji w 2017 roku, który w głosowaniu widzów zdobył 376 punktów.

Warto jednak dodać, że pochodzący z Portugalii wokalista to rekordzista, jeśli chodzi o sumę zdobytych punktów na Eurowizji. Podczas Eurowizji w Kijowie zdobył 758 punktów.

