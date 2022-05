Ukraińcy wyjaśnili, że w poniedziałek będą już na Ukrainie, ponieważ dostali tylko czasowe pozwolenie na opuszczenie kraju. Założyciel grupy Ołeh Psiuk dodał, że po powrocie do kraju wznowi swą działalność w organizacji wolontariatu, którą założył, by pomagać rodakom w znalezieniu miejsca zamieszkania, lekarstw i w podróżach.



Muzycy zachęcili wszystkich, by obejrzeli teledysk do ich piosenki "Stefania", którą wygrali w Turynie. Przedstawiono w nim zdjęcia między innymi z Borodzianki, Buczy i Irpienia, gdzie doszło do masakr ludności.

Clip Kalush Orchestra Stefania (Eurovision 2022)

Sprawdź tekst piosenki "Stefania" w serwisie Tekściory.pl!



"Wideo pokazuje, jak wygląda nasz kraj dzisiaj. Wszyscy muszą zobaczyć, co my widzimy w naszej ojczyźnie Ukrainie"- stwierdził Psiuk w studiu programu "Che tempo che fa".



Mówiąc o występie grupy na Eurowizji dodał: "Naszym celem było to, by zapoznać cały świat z naszą kulturą. Chcą ją zabić, ale ona musi przetrwać".



Zespół Kalush Orchestra podziękował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za udzielenie poparcia przed finałem i potem za gratulacje.

Psiuk opowiedział też, że w jego rodzinnym mieście Kałusz, od którego pochodzi nazwa zespołu, cztery razy dziennie rozlega się alarm przeciwlotniczy. "To nie tak często, jak w innych regionach. Słyszymy syreny i biegniemy do schronów"- podkreślił.



"Marzymy o dniu, w którym pokój nastanie w całym naszym kraju i nie będzie już pocisków, spadających na domy"- dodał.

Eurowizja 2022: Kalush Orchestra z rekordem

Kalush Orchestra podczas finału w 2022 roku zdobyli 631 punktów, w tym aż 439 punktów od widzów. To nowy rekord jeśli chodzi o televoting.

Poprzedni najwyższy wynik należał do Salvadora Sobrala, zwycięzcy Eurowizji w 2017 roku, który w głosowaniu widzów zdobył 376 punktów.

Warto jednak dodać, że pochodzący z Portugalii wokalista to rekordzista, jeśli chodzi o sumę zdobytych punktów na Eurowizji. Podczas Eurowizji w Kijowie zdobył 758 punktów.