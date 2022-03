Eurowizja 2022: Kalush Orchestra pokazuje, co dzieje się na Ukrainie

Eurowizja 2022

Wybrana na ukraińskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję grupa Kalush Orchestra w mediach społecznościowych przekazuje, co dzieje się w kraju pogrążonym w wojnie. We wpisach stara się też mobilizować swoich rodaków do walki i pomocy.

Kalush Orchestra będzie reprezentować Ukrainę na Eurowizji 2022 /k_kapica_afk/Polska Press /East News