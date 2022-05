Kalush Orchestra z piosenką "Stefania" rywalizuje w finale Eurowizji.

Obecność zespołu w Turynie nie była przesądzona po inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił bowiem zakaz wyjazd z kraju mężczyzn w wieku 16-60 lat. Ostatecznie muzycy uzyskali specjalną zgodę.

Podczas trwającej wojny MC Kilimmen był członkiem sił samoobrony w okolicach Kijowa, a lider Ołeh Psiuk zorganizował zespół wolontariuszy pomagający dostarczać leki potrzebującym i ewakuować ludność z obszarów ogarniętych wojną. Z kolei na kilka dni przed występem okazało się, że do Turynu nie dotrze śpiewający w chórkach Dzhonni Dyvnyy - zastąpił go Sasha Tab (Oleksandr Slobodianyk), który jako członek Salto Nazad brał udział w ukraińskich preselekcjach do Eurowizji 2017.

Główni faworyci do zwycięstwa w całym konkursie wykonali piosenkę "Stefania", w której połączyli hiphopowe klimaty z ukraińską muzyką ludową.

"Dziękujemy za wsparcie Ukrainy" - powiedział Ołeh Psiuk po występie, zdając sobie sprawę, że Europejska Unia Nadawców zabrania komentarzy politycznych.



Zgodnie z oczekiwaniami Ukraińcy znaleźli się w gronie 10 finalistów.

O czym jest piosenka "Stefania" Kalush Orchestra?

Oleh Psiuk z grupy Kalush Orchestra napisał piosenkę "Stefania" dla swojej mamy.

"Zaśpiewaj mi mamo kołysankę, chcę usłyszeć znów twoje czułe słowa" - śpiewa w utworze.

Matka muzyka po raz pierwszy usłyszała piosenkę podczas ukraińskich preselekcji, który odbyły się w lutym tego roku, kilkanaście dni przed wtargnięciem rosyjskich na teren Ukrainy.

Piosenka nabrała nowego znaczenia po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, wiele osób uznało ją za alternatywny hymn kraju, a sami muzycy twierdzą, że obecnie dedykują go wszystkim matkom w kraju.

"Piosenka, którą stworzyliśmy, to hymn Ukrainy i wszyscy ją śpiewają. Pierwotnie utwór był dedykowany mojej mamie, a teraz jest to piosenka dla wszystkich matek" - mówił Psiuk w jednym z wywiadów.

Kim są Kalush Orchestra?

W wyniku zamieszania z ukraińskimi preselekcjami i usunięcia z konkursu Aliny Pash, tuż przed inwazją Rosji podjęto decyzję, że Ukrainę na Eurowizji 2022 reprezentować będzie laureat 2. miejscach preselekcji, czyli Kalush Orchestra z piosenką "Stefania".

Coraz częściej mówi się o tym, że przez sytuację w ich kraju, muzycy wygrają konkurs.

"Nie zniechęcajmy się, zjednoczmy się. Zastanów się, w czym możesz pomóc i jak możesz dziś przydać się Ukrainie" - apelują muzycy.

Grupa w swoich utworach łączy rap z ukraińską muzyką folkową. Zespół tworzą raper Ołeh Psiuk oraz muzycy Tymofij Muzyczuk i Witałij Dużyk, a także DJ MS Kyłymmen.