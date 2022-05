Eurowizja 2022: Jurorzy ocenili występ Ochmana! Czy Polska wystąpi w finale?

Trwa Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany przez Włochów. W czwartek, 12 maja, odbędzie się drugi półfinał konkursu z udziałem reprezentanta Polski. Krystian Ochman wystąpi w drugiej połowie, tuż po reprezentancie Rumunii i tuż przed wokalistką z Czarnogóry. Dokładnie dobę przed tym koncertem odbyła się specjalna próba, na podstawie której swoje oceny będą przyznawać jurorzy z występujących w drugim półfinale państw. Jak wypadł Krystian Ochman? Oto Interia zapytała oglądających koncert dziennikarzy.

- To była świetna próba Krystiana Ochmana. Występ był bliski perfekcji, a arena ze zgromadzoną publicznością oszalała. Polska stanowczo wyróżnia się na tle stawki swoim klimatem i wokalem - podsumowuje Maria Baładżanow z eurowizja.org.

- Świetny występ Ochmana, jeśli chodzi o wokal. Trochę za dużo jest, moim zdaniem, grafiki z jego twarzą na scenie. To w tej piosence i przy jego krystalicznym głosie jest niepotrzebne. Skupiając się jednak tylko na choreografii, prezentacji i jego śpiewie, to nie mam wątpliwości, że Polska awansuje do finału - dodaje Josef Štaif z ESCArena.cz.

Jurorzy uszeregują wszystkich występujących w półfinale artystów i na tej podstawie przyznają punkty od 1 do 12 (z wyjątkiem 9 i 11). 12 punktów oznacza najlepszy zdaniem danego jurora występ wieczoru. W każdym z uczestniczących w Eurowizji państw jury jest pięcioosobowe. Suma punktów wszystkich jurorów z danego państwa tworzy ranking, który z kolei znów jest zamieniany na punkty od 1 do 12 (z wyjątkiem 9 i 11).

Do tej punktacji zostanie dodana ta uzyskana z głosowania telewidzów (w podobnym systemie od 1 do 12). Ich suma zostanie zamieniona na kolejny ranking, w którym piosenka najwyżej oceniona przez jurorów i widzów otrzyma najwięcej punktów. Widzowie tych punktów tym razem nie usłyszą - finaliści zostaną odczytani przez prowadzących w przypadkowej kolejności. Szczegóły głosowania poznamy dopiero po sobotnim finale Eurowizji.

Według najnowszych informacji po próbie jurorskiej Krystian Ochman spadł w rankingu z drugiego na trzecie miejsce - przed Polską znalazły się Szwecja oraz Serbia.

Z czwartkowego półfinału dalej przejdzie tylko 10 piosenek. Jeśli Krystian Ochman swoim występem i śpiewam zachwyci jurorów i widzów, to awansuje do sobotniego finału, w którym powalczy z reprezentantami 24 innych państw. W finale głosowanie przebiegnie dokładnie tak samo jak w półfinale, z tym że widzowie usłyszą najwyższe noty od rzeczników jury z 40 uczestniczących w Eurowizji krajów. Potem zaprezentowane zostaną głosy widzów, które zostaną zsumowane (każdy kraj przyznaje łącznie 58 punktów: 1+2+3+4+5+6+7+8+10+12) i podane łącznie. W ten sposób do ostatniego momentu może nie być wiadomo, kto zostanie zwycięzcą Eurowizji 2022 i kto otrzyma prawo organizowania konkursu w przyszłym roku.

Łukasz Smardzewski, Turyn