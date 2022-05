W finale Eurowizji 2022 walczyć będzie reprezentant Polski - Krystian Ochman. Zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" występuje z utworem "River". Wokalista pojawi się na scenie w towarzystwie czterech tancerek. Warto zaznaczyć, że reprezentant Polski jest uznawany za jednego z głównych faworytów w tegorocznej Eurowizji.

Jak zagłosować na Polskę i Krystiana Ochmana? Ile kosztuje oddanie głosu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule!

Eurowizja 2022: Czy można głosować na Polskę?

Wielki finał Eurowizji 2022 odbędzie się 14 maja. Start imprezy zaplanowany jest na godzinę 21. Na scenie zaprezentuje się 25 państw, a reprezentant Polski - Krystian Ochman - wystąpi w drugiej części konkursu, z numerem 23.



Zgodnie z regulaminem Eurowizji, głosowanie ze swojego kraju na swojego reprezentanta jest niemożliwe. Oznacza to, że głos na Krystiana Ochmana można oddać jedynie z terenu innych państw, biorących udział w konkursie.

Eurowizja 2022: Jak głosować na Krystiana Ochmana?

Jak można wesprzeć tegorocznego reprezentanta Polski na Eurowizji 2022? Na Krystiana Ochmana oddać głos mogą tylko ci Polacy, którzy mieszkają za granicą i mają tam zagraniczne numery telefonów. Jak to zrobić? Tak jak co roku fani muzycznego wydarzenia będą mieli możliwość oddania głosu na swojego faworyta za pomocą tradycyjnych SMS-ów lub numeru telefonu. Numery, pod które należy dzwonić lub wysyłać SMS-y, zostaną podane na ekranie podczas transmisji Eurowizji 2022. W przypadku finału, by zagłosować na polskiego wokalistę, w treści wiadomości trzeba wpisać 23.

Zagłosować na swojego faworyta można również przez oficjalną aplikację "Eurovision", która jest dostępna za darmo w sklepach AppStore i Android. Aplikacja pozwala nie tylko oddać głos na wybranego kandydata, lecz także przesyła powiadomienia o występie ulubionych artystów. Warto jednak zaznaczyć, że zagłosowanie na swojego faworyta wiąże się z wysłaniem wiadomości SMS, która kosztuje 3,66 zł z VAT.

Eurowizja 2022: Gdzie oglądać?

Transmisja finału Eurowizji 2022 będzie dostępna od godziny 21:00 w TVP1, TVP Polonia, a także na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube. Komentatorami konkursu w TVP będą Aleksander Sikora i Marek Sierocki.

