Nie wiesz, jak zagłosować na Polskę na Eurowizji 2022? Podpowiadamy!

Eurowizja 2022 wystartowała. 12 maja o miejsce w finale konkursu walczyć będzie reprezentant Polski - Krystian Ochman. Zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" zaprezentuje swój nastrojowy utwór "River". Wokalista pojawi się na scenie w towarzystwie czterech tancerek. Warto zaznaczyć, że reprezentant Polski jest uznawany za jednego z głównych faworytów w tegorocznej Eurowizji. O tym, czy awansuje do wielkiego finału, dowiemy się już dziś.

Jak zagłosować na Polskę i Krystiana Ochmana? Ile kosztuje oddanie głosu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule!

Eurowizja 2022: Czy można głosować na Polskę?

Drugi półfinał Eurowizji 2022 odbędzie się w czwartek, 12 maja o godzinie 21:00. Krystian Ochman zaprezentuje się na scenie z numerem 14. Poza polskim wokalistą w drugim półfinale konkursu wystąpią również reprezentanci: Finlandii, Izraela, Serbii, Azerbejdżanu, Gruzji, Malty, San Marino, Australii, Cypru, Irlandii, Macedonii Północnej, Estonii, Rumunii, Czarnogóry, Belgii, Szwecji oraz Czech.

Zgodnie z regulaminem Eurowizji, głosowanie ze swojego kraju na swojego reprezentanta jest niemożliwe. Oznacza to, że głos na Krystiana Ochmana można oddać jedynie z terenu innych państw, biorących udział w drugim półfinale konkursu, a także losowo wybranych krajów tzw. "Wielkiej Piątki". Francja i Włochy oceniały występy pierwszego półfinału, zaś Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania - drugiego.

Eurowizja 2022: Jak głosować na Krystiana Ochmana?

Jak można wesprzeć tegorocznego reprezentanta Polski na Eurowizji 2022? Na Krystiana Ochmana oddać głos mogą tylko ci Polacy, którzy mieszkają za granicą i mają tam zagraniczne numery telefonów. Jak to zrobić? Tak jak co roku fani muzycznego wydarzenia będą mieli możliwość oddania głosu na swojego faworyta za pomocą tradycyjnych SMS-ów lub numeru telefonu. Numery, pod które należy dzwonić lub wysyłać SMS-y, zostaną podane na ekranie podczas transmisji Eurowizji 2022. W przypadku półfinału, by zagłosować na polskiego wokalistę, w treści wiadomości trzeba wpisać 14. Jeśli Ochmanowi uda się awansować do finału, jego numer startowy poznamy w piątek, 13 maja.

Zagłosować na swojego faworyta można również przez oficjalną aplikację "Eurovision", która jest dostępna za darmo w sklepach AppStore i Android. Aplikacja pozwala nie tylko oddać głos na wybranego kandydata, lecz także przesyła powiadomienia o występie ulubionych artystów. Warto jednak zaznaczyć, że zagłosowanie na swojego faworyta wiąże się z wysłaniem wiadomości SMS, która kosztuje 3,66 zł z VAT. Pamiętamy również, że głosowanie zaczyna się po wszystkich występach i trwa około 15 minut.

Eurowizja 2022: Pierwszy półfinał za nami. Kto znalazł się w finale?

We wtorek, 10 maja w Turynie odbył się pierwszy półfinał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpili reprezentanci 17 państw, jednak dalej przeszło tylko dziesięć ekip.

Finał Eurowizji 2022 zaplanowany jest na 14 maja 2022 roku. W rywalizacji weźmie udział 25 krajów, w tym państwa "Wielkiej Piątki" (Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy), płacące największe składki na rzecz EBU. Do sobotniego finału przeszli również artyści z Armenii, Litwy, Islandii, Ukrainy, Portugalii, Grecji, Norwegii, Mołdawii, Holandii i Szwajcarii.

Eurowizja 2022: Gdzie oglądać?

Transmisja obu półfinałów i finału Eurowizji 2022 w TV będzie dostępna od godziny 21:00 w TVP1, TVP Polonia, vod.tvp.pl, a także na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube. Komentatorami konkursu w TVP będą Aleksander Sikora i Marek Sierocki.

