Eurowizja 2022: Jacek Kurski wspiera Krystiana Ochmana w Turynie

Eurowizja 2022

W Turynie do polskiej delegacji na 66. Konkurs Piosenki Eurowizji dołączył Jacek Kurski. Prezes TVP znalazł się na miejscu, by wspierać w czwartkowym półfinale Krystiana Ochmana. Zdaniem wielu obserwatorów, nasz reprezentant z utworem "River" bez problemów powinien awansować do finału.

Jacek Kurski wręczał Krystianowi Ochmanowi statuetkę zwycięzcy "The Voice of Poland" AKPA