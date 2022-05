W Turynie trwa 66. Konkurs Piosenki Eurowizji. W czwartek odbył się drugi półfinał konkursu z udziałem reprezentanta Polski. Krystian Ochman ( posłuchaj! ) z piosenką "River" wystąpił w drugiej połowie, tuż po reprezentancie Rumunii ( sprawdź! ) i tuż przed wokalistką z Czarnogóry ( posłuchaj! ).

Na miejscu w Turynie do polskiej delegacji dołączył prezes TVP Jacek Kurski.

Tuż po godz. 23 ogłoszono 10 najlepszych wykonawców, którzy awansowali do finału. Wśród nich znalazł się właśnie Krystian Ochman. To pierwszy awans do finału polskiego reprezentanta od 2017 r., kiedy to sukces wywalczyła Kasia Moś.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2022: Tak przygotowuje się Krystian Ochman Interia.tv

Krótko po tym głos na Twitterze zabrał Jacek Kurski.



"Mamy finał Eurowizji! Brawo Krystian, brawo Polska! Wspaniały występ Krystiana Ochmana obejrzały na TVP1 i Polonia 4 miliony Widzów. Dziękujemy! Oprócz zjawiskowego wokalu fani i eksperci docenili najlepszy technologicznie występ 2. półfinału przygotowany przez team TVP. Brawo!!!" - napisał prezes TVP.

W sobotnim finale wystąpią przedstawiciele 25 krajów (po 10 z obu półfinałów plus reprezentanci Wielkiej Piątki - czyli krajów, które najwięcej wpłacają do kasy Europejskiej Unii Nadawców, EBU).

Wideo Ochman - River - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2022