Krystian Ochman z utworem "River" został wybrany reprezentantem Polski na konkurs Eurowizji w 2022 w Turynie. Wokalista był najlepszy w głosowaniu widzów oraz tuż za Darią w głosowaniu jurorów.

"Nie myślałem o wygranej, bo myślałem przede wszystkim o tym, aby dobrze wystąpić. Dopiero, gdy ogłaszano wyniki, zaczęło to do mnie docierać" - stwierdził w rozmowie z TVP.

Wideo Krystian Ochman REPREZENTANTEM Polski na EUROWIZJI 2022!

Ile Krystian Ochman zarobi za występ na Eurowizji?

Wybór Krystiana Ochmana na reprezentanta kraju poparty został przez 51 proc. głosujących, w dodatku wg. bukmacherów wokalista ma duże szanse na wysoki wynik w konkursie.

Reklama

Niezależnie od tego jaką pozycje ostatecznie zajmie nasz reprezentant, wiadomo już jakie otrzyma za udział w konkursie wynagrodzenie.

Ani za występ w konkursie nie przewidziano żadnego honorarium, nie ma też przygotowanej żadnej nagrody finansowej za wygranie Eurowizji.

Reprezentant może liczyć jedynie na to, że po udanym występie zainteresują się nim zagraniczne media - podczas Eurowizji swoje międzynarodowe kariery rozpoczął zespół Abba, czy Celine Dion. W grę wchodzi także promocja kraju - jak wiadomo, kolejne edycje konkursu organizowane są przez kraj, z którego pochodzi zwycięzca.

Eurowizja 2022: Koncert "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję" 1 / 26 Krystian Ochman Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman, prywatnie wnuk słynnego tenora Wiesława Ochmana oraz Macieja Ochmana, byłego muzyka Róż Europy, to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland", w której do sukcesu doprowadził do Michał Szpak. Ochman studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville (przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych).