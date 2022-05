Włoską grupę Il Volo tworzą tenorzy Piero Barone i Ignazio Boschetto oraz baryton Gianluca Ginoble, który w swojej twórczości łączą muzykę popową i operę. Po raz pierwszy zaprezentowali się szerszej publiczności we włoskim programie rozrywkowym "Ti Lascio Una Canzone", podbijając serca widzów swoim wykonaniem klasycznego "O Sole Mio". Od tamtej pory wszystko potoczyło się jak w bajce i utalentowani chłopcy jako pierwsi włoscy artyści podpisali kontrakt z amerykańską firmą Geffen Records, będącą częścią Universal Music Group.

Debiutancka płyta Il Volo z 2011 r. powstawała m.in. w studiach w Los Angeles, Rzymie i Londynie, a produkcją materiału zajął się Humberto Gatica, znany ze współpracy z Andrea Bocellim czy Celine Dion. Na albumie "Il Volo" znalazło się obok popisowego "O Sole Mio" również wiele innych, słynnych klasycznych utworów, a także znane tematy z muzyki filmowej.

W 2015 r. podbili festiwal San Remo (wygrana) i Konkurs Piosenki Eurowizji (trzecie miejsce) - z utworem "Grande Amore".

Zespół właśnie wypuścił nową wersję eurowizyjnego przeboju pod tytułem "You Are My Everything (Grande Amore)".

Plany grupy pokrzyżował pozytywny wynik na obecność koronawirusa u Gianluki Ginoble. Podczas środowej próby wokalista wystąpił dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości. Tak samo ma być obecny podczas czwartkowego półfinału - jego występ ma być wyświetlony za Piero Barone i Ignazio Boschetto, którzy fizycznie będą obecni w hali PalaOlimpico.

Dodajmy, że zespół ma wielu fanów także w Polsce - Włosi regularnie występują w naszym kraju. 9 lipca zaśpiewają w Atlas Arenie w Łodzi, gdzie zaprezentują numery z ostatniej płyty "Il Volo sings Morricone" (poświęconej legendarnemu kompozytorowi Ennio Morricone) oraz największe przeboje.



Przypomnijmy, że w czwartkowym półfinale o awans rywalizować będzie reprezentant Polski - Krystian Ochman z piosenką "River".