Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona Eurowizji odbywa się w Turynie na północy Włoch za sprawą wygranej grupy Maneskin. Rockowy kwartet podbił Europę utworem "Zitti e buoni".



Eurowizja 2022 - gdzie oglądać?

Finał Eurowizji 2022 rozpocznie się w sobotę, 14 maja, o godzinie 21:00. Na scenie zobaczymy m.in. Krystiana Ochmana z piosenką "River". Reprezentant Polski wystąpi z numerem 23, zobaczymy go zatem w drugiej części konkursu.

Transmisja finału, tak samo jak obu półfinałów, dostępna będzie na kanałach TVP1, TVP Polonia i na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube. Wydarzenie poprowadzą włoska wokalistka Laura Pausini, wokalista Mika oraz Alessandro Catellan, prezenter włoskiej telewizji, który w latach 2011-2020 prowadził tamtejszą wersję programu "The X Factor". W TVP widowisko komentować będą Marek Sierocki oraz Aleksander Sikora.

Podczas wydarzenia możliwość głosowania będą miały osoby mieszkające w krajach uczestniczących w Eurowizji, nie można jednak wysyłać głosów na reprezentanta własnego kraju. Polacy mogą głosować na Krystiana Ochmana tylko w przypadku, jeśli posiadają numer z innego kraju uczestniczącego niż Polska.

Eurowizja 2022 - uczestnicy drugiego półfinału w kolejności występowania:

1. We Are Domi (Czechy) - "Lights Off" - posłuchaj!

2. WRS (Rumunia) - "Llamame" - posłuchaj!

3. MARO (Portugalia) - "Saudade, Saudade" - posłuchaj!

4. The Rasmus (Finlandia) - "Jezebel" - posłuchaj!

5. Marius Bear (Szwajcaria) - "Boys Do Cry" - posłuchaj!

6. Alvan & Ahez (Francja) - "Fulenn" - posłuchaj!

7. Subwoolfer (Norwegia) - "Give That Wolf a Banana" posłuchaj!

8. Rosa Linn (Armenia) - "Snap" - posłuchaj!

9. Mahmood & Blanco (Włochy) - "Brividi" - posłuchaj!

10. Chanel (Hiszpania) - "SloMo" - posłuchaj!

11. S10 (Holandia) - "De Diepte" - posłuchaj!

12. Kalush Orchestra (Ukraina) - "Stefania" - posłuchaj!

13. Malik Harris (Niemcy) - "Rockstars" - posłuchaj!

14. Monika Liu (Litwa) - "Sentimentai" - posłuchaj!

15. Nadir Rustamli (Azerbejdżan) - "Fade to Black" - posłuchaj!

16. Jeremie Makiese (Belgia) - "Miss You" - posłuchaj!

17. Amanda Tenfjord (Grecja) - "Die Together" - posłuchaj!

18. Systur (Islandia) - "Með hækkandi sól" - posłuchaj!

19. Zdob Si Zdub & Advahov Brothers (Mołdawia) - "Trenuletul" - posłuchaj!

20. Cornelia Jakobs (Szwecja) - "Hold Me Closer" - posłuchaj!

21. Sheldon Riley (Australia) - "Not the Same" - posłuchaj!

22. Sam Ryder (Wielka Brytania) - "Space Man" - posłuchaj!

23. Krystian Ochman (Polska) - "River" - posłuchaj!

24. Konstrakta (Serbia) - "In Corpore Sano" - posłuchaj!

25. Stefan (Estonia) - "Hope". - posłuchaj!

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman urodził się 19 lipca 1999 r. w Melrose, a wychował w Potomac w stanie Maryland niedaleko Waszyngtonu. Spędził tam większość życia, jednak rodzina o polskich korzeniach nie pozwoliła zapomnieć o historii, z której się wywodzi. Jego rodzice - Dorota i Maciej Ochmanowie (grał na klawiszach w zespole Róże Europy) - wyjechali do Ameryki, by tam pracować i studiować, a ostatecznie osiedlili się tam na stałe.



Dziadkiem Krystiana jest z kolei słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta, wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go z resztą sam sławny dziadek.



Szersza publiczność poznała wokalistę za sprawą 11. edycji "The Voice of Poland" (2020). Podczas przesłuchań w ciemno sięgnął po popowy przebój "Beaneath Your Beautiful" Labrinth i Emeli Sande, czym ujął Michała Szpaka i Edytę Górniak. Jednak talent Ochmana eksplodował dopiero podczas bitew, gdzie zaśpiewał z Weroniką Szymańską piosenkę "Lovely" Billie Eilish. Ostatecznie podopieczny Szpaka wygrał 11. odsłonę show TVP. Od tego czasu jego kariera jeszcze mocniej nabrała tempa.

Na Eurowizji występuje z piosenką "River", która szybko stała się wielkim przebojem. "W świecie, w którym większość z nas działa w olbrzymim stresie, nieustannie myślimy o tym, co przed nami i próbujemy zaplanować przyszłość. Z różnych powodów, podskórnie towarzyszy nam mnóstwo wątpliwości na temat tego, co nas czeka. Piosenka opowiada o tym, jak bardzo chcemy i potrzebujemy przerwy od całego tego zgiełku" - tak o utworze mówi wokalista.