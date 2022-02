W tym roku odbędzie się już 66. konkurs Eurowizji! Gospodarzem jest włoski Turyn - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Losowanie półfinałów Eurowizji 2022 odbyło się 25 stycznia 2022 roku, chociaż nie są znani jeszcze reprezentanci wszystkich krajów biorących udział w konkursie. Wyłoniono dopiero trzynastu z nich, a także dziewięć konkursowych piosenek.

Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.

Reprezentant Polski zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.



Dużą zmianą wprowadzoną w niemal ostatniej chwili przez TVP, jest możliwość głosowania przez publiczność. Wcześniej zasady mówiły, że widzowie nie będą mieli żadnego wpływu na wewnętrzną decyzję TVP co do kandydata.



"Bardzo dobre jest to, że będą głosować widzowie. W części jurorzy, w części widzowie, ale ten dominujący głos będą mieli widzowie, więc będzie to pasjonująca rywalizacja, zwłaszcza że po raz pierwszy od lat naprawdę oferty są dobre, i któraś z tych piosenek, która zostanie wybrana przez Polaków jako kandydat Polski na Eurowizję, może na pewno wejść do finału" - powiedział ostatnio w rozmowie z Jastrząb Post prezes TVP, Jacek Kurski.

Margaret wspiera Darię? Szczere wyznanie wokalistki

Jedną z faworytek w konkursie jest DARIA i jej piosenka "Paranoia".



W rozmowie z portalem "Jastrząb Post" wokalistka zdradziła na czyje wsparcie może liczyć w ostatnim czasie. Jak się okazuje, pomocną dłoń wyciągnęła do niej Margaret, która nie tylko nagrała cover popularnego hitu gwiazdy, ale także udzieliła jej kilku rad w rozmowie na Instagramie.

"Ostatnio Margaret bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Dla mnie jest to naprawdę ogromny komplement, bo ludzie mówią sobie różne rzeczy, ale Margaret była jednym z niewielu artystów, który był dużo grany za granicą. I wszyscy ludzie, którzy siedzą w biznesie, zdają sobie sprawę z jej mocy. To jest naprawdę fajne pokazanie girlpower" - przyznała DARIA.

Artystka zwróciła też uwagę na masę hejtu, jakiego doświadcza. Tym milsze jest dla niej wsparcie koleżanki z branży.



"W Polsce jest masa hejtu, więc tym bardziej doceniam to, że ona otwarcie mnie wspiera i to, jak ostatnio zrobiła mój cover, było naprawdę zaskoczeniem. Nie spodziewałam się tego w żadnym stopniu, więc jestem bardzo zadowolona, że tak się dzieje. I przyznam szczerze, że jeżeli miałabym wskazać kogoś na rynku Polskim, kto naprawdę mi imponuje, to byłaby to Margaret"

Piosenkarki piszą ze sobą na Instagramie.



"Rozmawiamy na Instagramie. Rozmowa dotyczyła tematów muzycznych, eliminacji. Tam nie działo się nic, o czym mogłabym powiedzieć, ale sam fakt, że wyraża to, że trzyma za mnie kciuki i promuje to na własnych social mediach, dużo dla mnie znaczy" - powiedziała DARIA.



Jakie rady usłyszała od Margaret?



"Rady są przede wszystkim takie, żeby trzymać się psychicznie" - mówi autorka "Paranoi".



Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

