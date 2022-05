Eurowizja 2022: Damiano David (Maneskin) zażartował z narkotykowego skandalu

Eurowizja 2022

"Trzymajcie się z daleka od stołu" - to była rada Damiano Davida z zespołu Maneskin do finalistów tegorocznej Eurowizji. Wokalista w ten sposób nawiązał do ubiegłorocznego skandalu, który wybuchł po sugestiach, że wciągał ze stołu kokainę podczas telewizyjnej transmisji.

Maneskin w finale Eurowizji 2022 (pierwszy z prawej Damiano David) /MARCO BERTORELLO / AFP