Za nami pierwszy półfinał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie. W czwartek, 12 maja, do rywalizacji stanie reprezentujący Polskę Krystian Ochman z utworem "River". Polak ma 16 konkurentów, m.in. z Finlandii (popularna także nad Wisłą grupa The Rasmus), Izraela, Cypru, Rumunii, Belgii, Szwecji czy Australii. Do finału zakwalifikuje się 10 najlepiej ocenionych.

Polak zaliczany jest do grona ścisłych faworytów całego konkursu, dlatego występowi Ochmana towarzyszą gorące emocje. Po próbie generalnej 11 maja jego szanse przejścia do finału są oceniane jako bardzo wysokie.

Eurowizja 2022: Cornelia Jakobs jedną z faworytek?

30-letnia piosenkarka i autorka tekstów Cornelia Jakobs według bukmacherów zakończy konkurs na czwartej pozycji. Ale to wciąż tylko przewidywania, a młoda piękność z pewnością nie spocznie, aż nie przywiezie do Szwecji upragnionego od kilku lat zwycięstwa.

Wokalistka pochodzi z muzycznej rodziny - jej babcia oraz tata także parali się tym zawodem. Ma za sobą muzyczną edukację, a w jej duszy szczególnie głośno gra rock.

Pojawiała się w szwedzkiej telewizji co najmniej kilkukrotnie. Była m.in. uczestniczką lokalnej edycji "Idola", ale nie spodobała się jurorom. Mimo to nie poddała się i 12 maja zawalczy o finał Eurowizji 2022.

Na scenie pojawi się z utworem "Hold Me Closer", który w warstwie tekstowej opowiada historię rozstania. Dynamiczna piosenka ma duże szanse, by odnieść sukces - została wyprodukowana pod czujnym okiem Cornelii, Davida Zandena i Isy Molin. W przeszłości Cornelia występowała w girlsbandzie Love Generation, z którym kolejno w latach 2011 i 2012 chciała reprezentować Szwecję na Eurowizji. Udało jej się to dopiero w pojedynkę, właśnie teraz.