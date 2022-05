Brooke Scullion w drugim półfinale Eurowizji 2022 wykonała piosenkę "That’s Rich".

Irlandce, która postawiła na popową kompozycję i kolorowe stroje oraz scenę, nie udało się awansować do finału konkursu.

Brooke zabrała głos po porażce. Miała łzy w oczach

Wokalistka krótko po ujawnieniu wyników głosowania, nagrała podziękowania dla fanów. Przyznała też, że nie wszystko poszło po jej myśli.

"Słuchajcie, nie wszystko poszło po naszej myśli. Jesteśmy szczęśliwe z tego, co zrobiłyśmy. Może to nie mój czas, ale kto wie, może w przyszłości wydarzy się jeszcze coś większego.. Kto wie co przyniesie przyszłość? Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali, nie mogłam zrobić nic więcej" - mówiła załamana Brooke po występie i z trudem powstrzymywała łzy.



Reklama

TikTok

Fani pocieszali młodą piosenkarkę i sami w ostrych słowach komentowali to, co wydarzyło się podczas Eurowizji.

"To był jeden z lepszych występów tego wieczoru", "Finał bez ciebie nie będzie już taki sam".

Eurowizja 2022: Drugi półfinał z udziałem Krystiana Ochmana 1 / 34 Konstrakta (Serbia) Źródło: AFP Autor: MARCO BERTORELLO / AFP udostępnij

Niektórzy internauci nie dowierzali, że Irlandia i San Marino przegrały kosztem dużo słabszych reprezentacji. "Nie ma San Marino? Nie ma Irlandii? Widzimy się w poniedziałek w sądzie" - pisał jeden z widzów.