24-letnia Amanda Tenfjord, dość niespodziewanie stała się jednym z liczących się w walce o zwycięstwo krajów na Eurowizji. Reprezentantka Grecji wystąpiła w pierwszym półfinale (10 maja) z piosenką "Die Together" ( Sprawdź! ) i awansowała do finału.

Występ wokalistki wzbudził spore dyskusję. Jedni chwalili świetny głos artystki i dobrą piosenkę, inni narzekali na nudę wiejącą ze sceny i pamięcią wracali do występów greckich diw sprzed lat na czele z Eleną Paparizou.

Sporo oglądających koncert porównało wokalistkę do nowozelandzkiej gwiazdy Lorde, natomiast polscy widzowie zauważyli jej ogromne podobieństwo do Viki Gabor.



Wideo Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together - LIVE - Greece 🇬🇷 - First Semi-Final - Eurovision 2022

"Wygląda jak Viki Gabor", "Czy to Viki Gabor?", Wyszła Greczynka, a jakbym naszą Viki Gabor widział. W sukni", "Viki Gabor myślała, że jej nie rozpoznam, jak będzie startowała z Grecji? Nie dam się tak łatwo oszukać" - pisali fani Eurowizji na Twitterze.

Kim jest Amanda Tenfjord?

Amanda Klara Georgiadis na świat przyszła w greckiej Janinie w 1997 roku. Jej matka jest Norweżką, a ojciec Grekiem. Przez pierwsze kilka lat życia mieszkała w Grecji, a następnie rodzina zdecydowała się na przeprowadzkę do Skandynawii.

W Norwegii mieszkała w miejscowości Tenfjord. Uczęszczała do jednej ze szkól w Alesund i była w tej samej klasie z Sigrid, gwiazdą popu, autorką przeboju "Strangers" i "Sucker Punch". W 2015 roku Amanda zdecydowała się na studia medyczne w Trondheim. Przerwała je, aby skupić się na karierze muzycznej.

Na studia wróciła niedawno. Staż odbywała w szpitalu dla pacjentów chorych na COVID-19.



Eurowizja 2022: Jak w Turynie wypadnie Krystian Ochman? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Eurowizja 2022: Jak w Turynie wypadnie Krystian Ochman? Wygra lub będzie w czołówce 51% Zakończy rywalizację w środku stawki finałowego koncertu 18% Ochman awansuje do finału, ale tam zajmie jedno z końcowych miejsc 11% Odpadnie już w półfinale 20%

głosów: 19465

W 2014 i 2015 roku Amanda zaczęła zdobywać pierwsze nagrody i występować na coraz większych scenach. Wydała dwa minialbumy i nagrała 14 singli. Co ciekawe swoją karierę związała przede wszystkim z Norwegią, a w Grecji nie cieszyła się tak sporą popularnością.

Jej największym przebojem w Norwegii jest utwór "Then I Fell In Love" z 2020 roku. Artystka sama komponuje oraz sama pisze własne teksty. Jej eurowizyjna piosenka - pełna emocji ballada "Die Together" - opowiada o kończącym się związku.