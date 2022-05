Stany Zjednoczone od wielu lat zachwycone są tym, co oferuje Eurowizja. Od kilku lat oglądalność w USA europejskiego konkursu bije rekordy oglądalności. Nic więc dziwnego, że w końcu powstał pomysł stworzenia amerykańskiej wersji słynnego wydarzenia.

We współpracy z Europejską Unią Nadawców, stacja ABC ruszyła z konkursem American Song Contest, w której o zwycięstwo rywalizowało 56 uczestników - 50 stanów ze USA a także przedstawiciele Dystryktu Kolumbii i terenów zamorskich - Guamu, Wysp Dziewiczych, Amerykańskiego Samoa, Portoryko oraz Marian Północnych.

Amerykańska Eurowizja - jak wyglądał konkurs?

Rywalizacja rozpoczęła się 21 marca, a wśród uczestników, którzy zgłosili się do programu, największymi nazwiskami byli: Macy Gray (reprezentowała Ohio) oraz Michael Bolton (reprezentant Connecticut).

56 wykonawców podzielono na pięć koncertów kwalifikacyjnych po 11 uczestników (w jednym przypadku było to 12 uczestników). Do dalszego etapu głosami widów przechodziło trzech artystów, a jeden z nich miał zapewniony awans dzięki jury. Wprowadzono także możliwość "powrotu" dwóch uczestników spośród wszystkich, którzy odpadli.

25 kwietnia i 2 maja widzowie w Stanach mogli oglądać półfinały konkursu, które wyłoniły najpopularniejszych wykonawców.

O zwycięstwo w finale (w nocy z 9 na 10 maja czasu polskiego) walczyli: Michael Bolton (Connecticut), Chloe Fredricks (Północna Dakota), Grant Knoche (Teksas), Ni/Co (Alabama), Jordan Smith (Kentucky), Allen Stone (Waszyngton), Tenelle (Amerykańskie Samoa), AleXa (Okhlahoma), Tyler Braden (Tennessee) i Riker Lynch (Colorado).

Kto wygrał amerykańską Eurowizję?

Podczas finałowego koncertu punkty - podobnie jak na zwykłej Eurowizji - przyznawali widzowie oraz jury.

Zwycięzcą jurorów została piosenka "A Bit of Both" Allena Stone'a. Jednak widzowie całkowicie odwrócili przebieg konkursu i zdecydowali, że wygraną cieszyć będzie się AleXa z utworem "Wonderland".

Łącznie wokalistka zgromadziła 710 punktów. Drugi w stawce Riker Lynch miał ich 503. Najpopularniejszy i najbardziej utytułowany w tym gronie wokalista - Michael Bolton - zajął dopiero siódme miejsce.



Kim jest AleXa?

AleXa, a właściwie Alexandra Christine Schneiderman, to k-popowa wokalistka, pochodząc z Tulsy w Oklahomie. 25-latka nazywa Koreę Południową swoim drugim domem - jej matka ma koreańskie a ojciec rosyjskie korzenie.

W latach 2016 - 2018 brał udział w konkursach wokalnych - Rising Legend oraz Produce48. W 2019 roku do sieci trafił jej debiutancki singel "Bomb". Łącznie wydała dziewięć utworów oraz dwie EP-ki: "Do or Die" i "Decoherence".

Widzów amerykańskiej Eurowizji zachwycała wyszukanymi strojami oraz pełnymi przepychu występami scenicznymi, w którym nie brakowało skomplikowanej choreografii. Całość inspirowana była Alicją z Krainy Czarów.



"Uwielbiam akrobacje, uwielbiam skoki z wysokości. Nie boję się ich" - komentowała to, co robi na scenie.

"Oklahoma kojarzy się przede wszystkim z country, ale mieliśmy tu też takie zespoły, jak The-All American Rejects i Hanson. Jest tu dużo więcej gatunków niż tylko country. I jestem dumna, że mogę reprezentować jeden z nich" - wyjaśniała AleXa.