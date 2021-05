Rafał Brzozowski jak The Weeknd? Widzowie komentują

"Polski The Weeknd" takie komentarze pojawiły się krótko po występie Rafała Brzozowskiego. Polak miał nie tylko inspirować się jego wizerunkiem, ale również jego występem na Super Bowl.

Rafał Brzozowski podczas występu na Eurowizji /KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Rafał Brzozowski wystąpił podczas drugiego półfinału Eurowizji 2021 (20 maja). Polak z piosenką "The Ride" pojawił się jako szósty w kolejności.

Towarzyszył mu chórzysta Paweł Skiba oraz czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio: Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

Podczas występu Rafał Brzozowski na początku wykonał ćwiczony ruch ze złapaniem kamery. Niestety wokalista złapał ją tak niefortunnie, że doszło do krótkiego zakłócenia obrazu.



W sieci natychmiast pojawiły się porównania Brzozowskiego do wizerunku The Weeknda. Widzowie zauważyli też, że uderzające podobieństwo nie ogranicza się tylko do klimatu lat 80., garnituru i okularów przeciwsłonecznych.



Niektórzy komentujący stwierdzili, że Polak mocno zainspirował się występem gwiazdora z tegorocznego Super Bowl. Tam bowiem The Weeknd również łapał kamerę i prowadził ją ręką.



Poniżej możecie zobaczyć występ Rafała Brzozowskiego:

Tak na Super Bowl prezentował się The Weeknd (chodzi dokładnie o fragment z 3:57):



