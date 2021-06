Kto wysłał Brzozowskiego na Eurowizję? TVP nie chce ujawnić informacji

Wybór Rafała Brzozowskiego na reprezentanta Polski podczas Eurowizji 2021 od początku wzbudzał kontrowersje. TVP nie chce jednak ujawnić, kto o tym zadecydował.

Rafał Brzozowski podczas próby w Rotterdamie na Eurowizji 2021 /SplashNews.com /East News

Reklama

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia).

Reklama

Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal odbył się zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).



Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) pozostawiła krajom decyzję, czy w tym roku wystawią tych samych wykonawców, którzy mieli pojawić się w 2020, czy zdecydują się na nowych reprezentantów.

TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej, która miała reprezentować Polskę w 2020 r. z piosenką "Empires". Wielu fanów konkursu było tym mocno rozczarowanych, wspierając swoją idolkę w mediach społecznościowych.

Clip Alicja Szemplińska Empires

Ostatecznie Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" nie awansował do finału tegorocznej Eurowizji.



Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021

Od początku nie było wiadomo do końca, kto podjął decyzję, że to Brzozowski będzie startował w konkursie. W marcu TVP wydało oświadczenie, w którym można przeczytać, że wybór "miał charakter czysto ekspercki i odbywał się wyłącznie w oparciu o ocenę atrakcyjności zgłoszonych utworów".



Odpowiedzialny był za to "zespół ekspertów Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy, którzy oceniali wyłącznie piosenkę, a nie jej wykonawcę", nie wiadomo jednak, kto wchodził w skład tego zespołu, a Telewizja Polska odmówiła odpowiedzi.

Eurowizja 2021: Drugi półfinał 1 / 16 Rafał Brzozowski (Polska) Źródło: AFP Autor: KENZO TRIBOUILLARD udostępnij

Gazeta.pl zwróciła się do TVP o ujawnienie grona ww. zespołu oraz konkurentów Brzozowskiego. W odpowiedzi można przeczytać "że, osoby, które podejmowały decyzję o wyborze reprezentanta Polski na tegoroczny festiwal Eurowizji, nie wykonują funkcji publicznych, nie zrezygnowały ponadto z przysługującego im prawa do prywatności. W związku z powyższym nie jest możliwe podanie nazwisk tych osób"



Telewizja dodała również, że "informacje dotyczące warunków wyboru utworów reprezentantów na Festiwal Eurowizji w roku 2021 r. posiadają dla TVP S.A. istotną wartość gospodarczą", a ich opublikowanie "może, chociażby potencjalnie zagrozić interesom" spółki.