Eurowizja 2021: TVP dziękuje Rafałowi Brzozowskiemu

Nie udało się awansować Rafałowi Brzozowskiemu do finału 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. To już trzeci raz z rzędu, kiedy polski reprezentant pakuje się do domu po pierwszym występie.

Rafał Brzozowski podczas półfinału Eurowizji 2021 /HOLLANDSE HOOGTE /East News

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja w 2020 roku została odwołana. Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że Rotterdam będzie gospodarzem Eurowizji w 2021 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2021: W Rotterdamie kończą się przygotowania do konkursu AFP

Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" pojawił się na scenie jako szósty z kolei.

Na scenie towarzyszyli mu chórzysta Paweł Skiba oraz czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio: Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

Do sobotniego finału z 17 uczestników awansowało 10 z najlepszymi wynikami. Decydowały o tym punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów. Jurorzy oceniali występy wszystkich tegorocznych uczestników dokładnie na 24 godziny wcześniej niż widzowie.

Eurowizja 2021: Drugi półfinał 1 / 16 Rafał Brzozowski (Polska) Źródło: AFP Autor: KENZO TRIBOUILLARD udostępnij

Do grona finalistów zakwalifikowali się przedstawiciele następujących krajów (kolejność przypadkowa, wyniki z półfinału poznamy dopiero po zakończeniu konkursu w sobotni wieczór): Albania, Serbia, Bułgaria, Mołdawia, Portugalia, Islandia, San Marino, Szwajcaria, Grecja i Finlandia.

Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021

Rafał Brzozowski zgodnie z oczekiwaniami bukmacherów (tuż przed występem umieszczali go na ostatnim miejscu) nie awansowała do finałowego koncertu. W poprzednich latach na tym etapie zatrzymali się także Tulia (2019) oraz Gromee feat. Lukas Meijer (2018).

Wcześniej przez cztery lata z rzędu Polacy przechodzili do finału: Kasia Moś (2017), Michał Szpak (2016), Monika Kuszyńska (2015) oraz Donatan i Cleo (2014).

Krótko po ogłoszeniu wyników półfinału z gratulacjami pospieszył instagramowy profil Bądźmy Razem TVP.



"RAFALE. Dziękujemy Ci za ekscytujący występ i wspaniałe emocje" - czytamy we wpisie.

"Dasz radę. Jesteś gość" - przekonywał jeszcze tuż przed półfinałem Aleksander Sikora, który w Rotterdamie jest eurowizyjnym reporterem TVP.

